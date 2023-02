Das deutsche Konsulat in Istanbul ist wegen des Risikos terroristischer Anschläge geschlossen geworden. Das Auswärtige Amt empfiehlt, zentrale Orte in der türkischen Großstadt zu meiden. Zuletzt hatten auch die USA ihre Warnung für die Metropole verschärft.

Das deutsche Generalkonsulat im Zentrum der türkischen Metropole Istanbul bleibt am Mittwoch wegen eines erhöhten Anschlagsrisikos geschlossen. Das geht aus einer Mitteilung des Auswärtigen Amts an deutsche Staatsbürger in der Türkei hervor. Nach den jüngsten Vorfällen in europäischen Hauptstädten wie etwa einer öffentlichen Verbrennung des Korans sei "nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden" das Risiko für terroristische Anschläge in Istanbul besonders im Innenstadtbereich gestiegen, hieß es. Das Risiko sei besonders im Innenstadtviertel Beyoglu und um den zentralen Platz Taksim hoch.

Das Auswärtige Amt empfahl seinen Staatsbürgern, besonders wachsam zu sein und Menschenansammlungen sowie die genannten Gegenden möglichst zu meiden. "Wenn Sie dort wohnen, beschränken Sie Ihren Aufenthalt außerhalb der Wohnungen auf das Unerlässliche", hieß es.

USA hatten Warnung für Istanbul verschärft

Deutschland, Schweden, Norwegen und Dänemark sowie die USA hatten ihre Staatsbürger bereits vergangene Woche vor einem erhöhten Anschlagsrisiko in der Türkei gewarnt. Die USA hatten ihre Warnung am Montag noch einmal verschärft und auf Istanbul spezifiziert. Die Türkei wiederum hatte ihre Bürger vor Angriffen in Europa und den USA gewarnt.

Hintergrund sind mehrere islamfeindliche Aktionen in Europa. In Schweden hatte ein Rechtsextremist ein Exemplar des Korans – der Heiligen Schrift des Islams – vor der türkischen Botschaft in Stockholm verbrannt.