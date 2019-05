Am Montagabend standen sie wieder an Fenstern und schlugen auf Töpfe und Pfannen. Tweets zeigen den Protest der Oppositionsanhänger gegen die Entscheidung der Hohen Wahlkommission (YSK), die Kommunalwahl in Istanbul wiederholen zu lassen. In mehreren Bezirken Istanbuls standen die Menschen an den Fenstern und schlugen auf Töpfe und Pfannen - eine Protestform, die sich während der regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013 etabliert hatte.

YSK'nın İstanbul kararı sonrası, İstanbul'un birçok yerinde evlerden tencere-tava sesleri geliyor.

Şişli👇 pic.twitter.com/RNZnPYAeAT — dokuz8HABER (@dokuz8haber) May 6, 2019

Auch auf der Straße formierte sich der Protest gegen die Entscheidung der Wahlkommission, wie ein Tweet von Taylan Kulaçoğlu zeigt:

Und in dem Viertel von Istanbul, in dem laut dem Twitter-Account dokuz8HABER viele Studierende der Boğaziçi-Universität leben, waren die Topfschläge ebenfalls deutlich zu hören:

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin büyük bir kısmının yaşadığı Hisarüstü Mahallesi de YSK kararlarına ses çıkardı.#dokuz8 pic.twitter.com/VgrN7hFoX4 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) May 6, 2019

Auch bei Protesten gegen das Verfassungsreferendum 2017 schlugen Demonstranten auf Töpfe und Pfannen. Erdogan kommentierte das damals in einer Fernsehansprache: "Das sind eben Gezi-Leute. Das sind die mit den Töpfen und Pfannen." Warum die Oppositionsanhänger diese Protestform gewählt haben, ist nicht ganz klar. Aber einerseits macht es viel Lärm und andererseits riskieren sie nicht, wegen des Rufens von Anti-Erdogan-Parolen vor Gericht gestellt zu werden.

Die Wahlkommission hatte am Montag - mehr als einen Monat nach der Kommunalwahl in der Türkei - die Abstimmung in Istanbul annulliert und eine Wiederholung angeordnet. Damit gab sie einem Antrag der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan statt. Der Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, Ekrem Imamoglu, hatte die Kommunalwahl in Istanbul am 31. März knapp vor Ex-Ministerpräsident Binali Yildirim gewonnen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sollen die Bürger nun am 23. Juni erneut wählen. Die Hohe Wahlkommission (YSK) veröffentlichte zunächst keine offizielle Erklärung zu ihrem Beschluss.