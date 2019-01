Diese Bilder eines regierungsfreundlichen türkischen Fernsehsenders sollen zeigen, wie Männer Koffer mit den Überresten des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi in die Residenz des saudischen Konsuls in Istanbul bringen. Die Aufnahmen sollen von Überwachungskameras gemacht worden sein. Insgesamt seien fünf Koffer in das Gebäude getragen worden, hieß es. Ein Regierungsvertreter nannte den Bericht zutreffend, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Khashoggi war Anfang Oktober im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Das Königreich stritt zunächst ab, dass der Journalist im Konsulat getötet worden war, räumte aber später ein, der Mann sei bei einer Schlägerei in der diplomatischen Vertretung ums Leben gekommen. Die Türkei wirft Saudi-Arabien vor, eigens Agenten zum Mord an Khashoggi in die Türkei eingeflogen zu haben.