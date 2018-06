Nun also doch: Giuseppe Conte soll neuer Ministerpräsident von Italien werden. Zuvor hatten sich die populistische 5-Sterne-Bewegung und die fremdenfeindliche Lega auf eine Regierung verständigt und Conte erneut als Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Am Donnerstagabend verlas Conte in Rom die Namen seiner künftigen Minister: Lega-Chef Matteo Salvini solle das Amt des Innenministers übernehmen. 5-Sterne-Chef Luigi Di Maio soll Industrieminister werden. Wirtschaftsminister soll der Ökonomieprofessor Giovanni Tria werden. Der ursprüngliche Kandidat der beiden Parteien für dieses Amt, der Euro-Kritiker Paolo Savona, solle nun Minister für Europäische Angelegenheiten werden. An der Personalie Savona war der erste Versuch einer Regierungsbildung gescheitert, weil Staatspräsident Sergio Mattarella sein Veto eingelegt hatte: "Wir werden intensiv daran arbeiten, unsere politischen Ziele zu erreichen, die wir in unserem Regierungsvertrag beschrieben haben. Wir werden entschieden daran arbeiten das Leben aller Italiener zu verbessern." Die Reaktionen in Rom zur schwierigen Regierungsbildung in Italien waren geteilt: "Ich bin ein wenig verwirrt. Ich hoffe, sie können sich einigen, weil ich es nicht mehr ertragen kann. Das Land braucht Gewissheit, Sicherheit und Ausgleich." "Salvini und Di Maio. Ich bin überzeugt, dass sie gemeinsam zum Wohle des Landes arbeiten können. Wenn sie scheitern, waren diejenigen, die vor ihnen waren, auch nicht besser." Die Koalitionsvereinbarung sieht unter anderem höhere Staatsausgaben vor, obwohl sich in Italien ein Schuldenberg von mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung auftürmt. Auch die Euro-kritischen Stimmen in den beiden Parteien haben für Unruhe gesorgt. Einer Umfrage zufolge wollen aber 72 Prozent der Italiener den Euro behalten.