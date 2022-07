von Giuseppe Di Grazia und Stefan Schmitz In Italien stehen Rechtspopulisten und Postfaschisten vor der Machtübernahme – mit unabsehbaren Folgen für den ganzen Kontinent. Nur einer hat Grund, sich zu freuen: Wladimir Putin.

Die gestraffte Haut spannt im Gesicht, die gebleichten Zähne leuchten weiß. Er tätschelt die Hand der jungen Geliebten. Ein Greis mag Silvio Berlusconi sein, aber er hat noch Kraft – zumindest die, ein Komplott zu schmieden, das Europa erschüttert. In seiner Villa an der Via Appia Antica in Rom empfing der 85-Jährige die Verschwörer. Zwei Tage lang. Er sprach und lachte, sank tief in die Polster eines Sessels, verschenkte hier und da etwas Aufmerksamkeit.