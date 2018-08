In der Nacht zu Sonntag konnten endlich die über Einhundert Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffs der italienischen Küstenwache "Diciotti" in der sizilianischen Hafenstadt Catania an Land gehen. Zuvor hatten sie tagelang darauf gewartet, das Boot verlassen zu dürfen. Diese Umstände haben dazu geführt, dass die italienische Justiz nun Ermittlungen gegen den rechtspopulistischen Innenminister Matteo Salvini aufgenommen hat. Der sizilianische Staatsanwalt geht dem Verdacht des Machtmissbrauchs, der Freiheitsberaubung und der illegalen Festnahme nach, wie Salvini am Samstag mitteilte. Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit den 150 Migranten, die nach ihrer Rettung im Mittelmeer im Hafen der sizilianischen Stadt Catania festgesetzt wurden. Sie durften erst vor Bord gehen, nachdem laut Salvini Albanien, Irland und die katholische Kirche in Italien sich zu ihrer Aufnahme bereiterklärten. Salvini sagte, es sei eine Schande, dass gegen ihn ermittelt werde. Schließlich habe er die Rechte der Italiener verteidigt.