Paolo Amato, der Firmeninhaber der Marke Leu Locati, in seiner Werkstatt in Mailand

von Luisa Brandl In keinem Land Europas sind die Sanktionen gegen Russland unbeliebter als in Italien, auch weil die Luxusgüterindustrie leidet. Einige Betriebe haben sich nun auf neue Märkte eingestellt – andere greifen auf legale Tricks zurück, um das Embargo zu umgehen.

Als Grace Kelly 1955 den Oscar gewann, trug sie eine Tasche von Leu Locati am Arm. Das Accessoire der Traditionsfirma gehörte auch zum unverwechselbaren Look von Queen Elisabeth und ist auf unzähligen Fotos von ihren Auftritten weltweit festgehalten worden. Produktionsstätte und Showroom von Leu Locati liegen im Zentrum von Mailand. Gegründet 1908 von Luigi Locati, exportiert der Handwerksbetrieb heute in alle Welt – seinen Sitz hat das Unternehmen aber noch immer in einer schmalen Seitenstraße unweit des Doms.