Nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Méditerranée darf das Rettungsschiff "Ocean Viking" 176 Flüchtlinge in der italienischen Hafenstadt Taranto an Land bringen. Das NGO-Schiff hatte die Flüchtlinge am Wochenende vor der Küste Libyens gerettet und hatte darauf gewartet, die Menschen in Europa an Land zu bringen. Nach dem Regierungswechsel in Italien Anfang September hat sich die Politik gegenüber Seenotrettern geändert. Der ehemalige rechte Innenminister von der Lega, Matteo Salvini, hat die wenigen verblieben Rettungsschiffe oft tagelang auf offener See warten lassen, bevor sie die geretteten Personen an Land bringen konnten. Die neue Regierung unter dem gleichen Premier, Giuseppe Conte, besteht nun aus der 5-Sterne-Bewegung und der PD, den italienischen Sozialdemokraten. Und die neue Innenministerin Luciana Lamorgese hat einen Dialog mit Hilfsorganisationen angekündigt.