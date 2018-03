In Italien hat am Sonntagmorgen die Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Die gut 50 Millionen Wahlberechtigten können bis 23.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Der Ausgang der Wahl ist völlig offen. Umfragen zufolge erreicht kein Block die nötige Mehrheit. Die Regierungsbildung könnte sich daher schwierig gestalten. Erstmals wird das neue Wahlsystem angewandt, eine Mischung aus Persönlichkeits- und Verhältniswahl ähnlich wie in Deutschland. Bei den letzten vor zwei Wochen veröffentlichten Umfragen war rund ein Drittel der Wahlberechtigten unentschieden, was eine Vorhersage des Ergebnisses erschwerte. Die Meinungsforscher trauten nur dem Mitte-Rechts-Block des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi zu, eine regierungstaugliche Mehrheit zu erreichen. Auf das Bündnis aus Berlusconis Forza Italia, der fremdenfeindlichen Lega von Matteo Salvini und weiteren rechten Parteien dürften 35 bis 37 Prozent der Stimmen entfallen. Stärkste Einzelpartei dürften die Cinque Stelle, die populistische Fünf-Sterne-Bewegung von Luigi Di Maio werden. Allerdings wird sie wohl die nötige Mehrheit ebenso verfehlen, wie das Mitte-Links-Bündnis von Ministerpräsident Paolo Gentiloni.