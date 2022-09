Vor Ort Wahl am Sonntag Italien steht vor einem Rechtsruck. Zu Besuch in Mussolinis Geburtsort

Am Sonntag könnten die Erben des Faschismus die Wahlen in Italien gewinnen. Das Land steht vor einem Rechtsruck. Ein Besuch im Geburtsort von Benito Mussolini. Von Claudio Rizzello

In Predappio wird eine Schaufensterscheibe ausgetauscht. Zwei Männer heben vorsichtig das neue, unversehrte Glas. Die alte Scheibe steht noch da, völlig zersprungen. Wie Lokalzeitungen berichten, wurden in der Nacht Steine dagegen geschmissen. Das Schaufenster gehört zu einem Souvenirshop auf der Hauptstraße. Der Laden ist dennoch geöffnet, an diesem sonnigen Spätsommertag, zwei Tage vor der Wahl, die über Italiens politische Zukunft entscheidet.

Drinnen können Besucher Andenken kaufen: Schlüsselanhänger, Hakenkreuz-Binden, Fahnen, Espressotassen mit dem Bild von Adolf Hitler, T-Shirts mit Baseballschlägern neben denen steht: "Der 25. April ist kein Feiertag". Es ist der Tag, an dem Italien die Befreiung vom Faschismus und der deutschen Besatzung feiert. Souvenirs aus Predappio.

Tausende pilgern jährlich in Mussolinis Geburtsstadt

Die kleine Stadt in der Emilia-Romagna ist eine Kultstätte für Faschisten, denn hier wurde der Diktator Benito Mussolini geboren, den viele im ganzen Land bis heute verehren, als wäre nichts dabei. Jedes Jahr kommen rund 70.000 Menschen, darunter Rechtsextreme, Touristen und Nostalgiker. Sie pilgern zum "Duce", besuchen sein Geburtshaus, die Museen und natürlich das Familiengrab.

Hier unten steht man in stickiger Luft dem in Stein gemeißelten Glatzkopf Mussolinis direkt gegenüber. Auf dem Grab liegt eine Italienfahne und darauf liegt ein Kreuz, davor stehen weiße Lilien. Im Gästebuch darf man Namen und Gedanken niederschreiben oder faschistische Leitsprüche, wenn einem danach ist, täglich kommen Menschen. Doch nicht alle Besucher dürfen die private Crypta betreten, oben auf dem Friedhof stehen ein Mann und eine Frau Wache. Der Mann begleitet die Besucher ernst die Treppen hinunter. Nein, der Fotograf darf nicht fotografieren.

Am Grab steht noch eine Flamme, über die in den vergangenen Wochen des Wahlkampfs viel diskutiert worden ist. Sie ziert nämlich auch das Logo der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni, der voraussichtlichen Wahlgewinnerin. Grün-weiß-rot lodert die Flamme weiter, so die eindeutige Botschaft. Umfragen zufolge könnten 25 Prozent der Italienerinnen und Italiener am Sonntag Fratelli d'Italia wählen. Fast genau 100 Jahre nach dem Marsch auf Rom, mit dem die Faschisten 1922 die Macht in Italien eroberten.

Für viele Italiener ist er immer noch "zio" – Onkel Mussolini

Claudio, 66, lächelt, wenn man ihn fragt, wen er wählen wird. "Eine Frau", sagt er dann. Mit seinem Sohn Matteo, 25, und seiner Frau Maria Rosa, 61, hat er einen Tagesausflug nach Predappio gemacht. Sie spazieren durch die sonst recht leere Stadt, kommen gerade vom Mittagessen und betrachten jetzt die faschistische Architektur. "Bella, bella", sagt Claudio, sehr schön sei das Städtchen.

Die Familie lebt in einem kleinen Ort in der politisch traditionell linken Emilia-Romagna, mal fahren sie nach Ravenna, wo der Dichter Dante begraben liegt, jetzt besuchen sie das Grab Mussolinis. Sie wollen das Land kennen lernen, die Geschichte und dazu gehöre eben auch er, lui, sagt Claudio, wenn er von Benito Mussolini spricht. Er habe viel Gutes getan, Krankenhäuser gebaut, dann die unzerstörbaren Häuser im ganzen Land, die Rente habe er ja auch eingeführt, sagt Claudio. Man kann ihn auch zio nennen, Onkel Mussolini.

In der Villa Carpena, etwas außerhalb, Richtung Forli, schwärmen Adele und Domenico Morosini in Erinnerung an den Diktator. Im Jahr 2000 haben der Unternehmer und seine Frau für eine, wie sie sagen, horrende Summe das Haus gekauft, das Benito Mussolini 1923 für seine Familie hat bauen lassen. Ein Anwesen hinter einem Eisentor, mit Park, mehreren Häusern und einigen Pfauen, die neugierig ihre Hälse recken. Adele, eine kleine, lebhafte, ganz in schwarz gekleidete Frau, sagt, sie gaben ihren ganzen Reichtum auf, verkauften die Ferraris, die sie besaßen, sonst wäre das Haus zerstört worden. Das konnten sie einfach nicht zulassen.

Heute bietet sie hier Führungen an. Für 15 Euro Eintritt darf man das Bett von Mussolini sehen. Die meisten Zimmer im Haus sind so, wie sie von den Erben hinterlassen worden sind, manche Zimmer, als wäre er, der "Duce", wie Adele ihn nennt, gerade noch da gewesen. Sie erzählt Anekdoten, nennt biografische Daten. Genau hier habe Donna Rachele, die Frau des Duce, für ihn gekocht. Adele seufzt: "Eine einfache, aber außergewöhnlich intelligente Frau." Hier saß er, sagt sie in einem anderen Raum, dies sei sein Schreibtisch gewesen, das seine Skier und seine Tennisschläger, seine Krippe. Ein aus Norditalien angereistes Paar und ein älterer Mann aus Sardinien lauschen und staunen. "Die Geschichte lässt sich nicht auslöschen", sagt Adele häufiger, wie eine Lehrerin, die ihren Schülern etwas mitgeben will, bevor sie gehen.

"Der Duce in der Mitte"

Kurz, ganz kurz, erzählt sie auch von Mussolinis dramatischem Tod, als wäre sie bis heute darüber sehr traurig. Im gesamten Haus sind Risse in der Decke zu erkennen, auf einem Tisch steht ein Teller, weil es seit Tagen tropfe, so Adele. Es würden auch Idioten kommen, sagt Adele, welche, die sich "Dux" tätowieren ließen und nicht einmal wissen was das bedeutet. "Wir machen hier keine Politik, nur Geschichte", sagt sie lächelnd. Alles was sie gesagt hat, könne sie mit Dokumenten belegen. Die Tour endet. Im Gästebuch sind auch viele Unterschriften aus Deutschland und Österreich. Im Shop des privaten Museums kann man nun noch "Mein Kampf" von Adolf Hitler kaufen.

Zum Abschied lädt Adele zum Wiedersehen in einem Monat ein, dem 100-Jahrestag vom Marsch auf Rom, dazu wird es Veranstaltungen geben. Wen sie wählen wird, wisse sie noch gar nicht. Sie sei "Mussoliniana" und nicht für Giorgia Meloni. Ihr Mann Domenico sagt, er wähle Forza Italia, die Partei von Silvio Berlusconi, der habe wenigstens etwas aufgebaut. Gerne lassen sie sich zum Schluss vor einem Bild Mussolinis fotografieren. Domenico Morosini lacht, will den Arm zum "Römischen Gruß" heben, da hält Adele ihn gerade noch davon ab. Lieber nicht. Der Mann protestiert, hört aber auf seine Frau. "Schön, so mit dem Duce in der Mitte", sagt der beobachtende Besucher aus Sardinien und lächelt liebevoll.

Quellen: "Il Messaggero", "Casa dei Ricordi", "Tagesschau", "NZZ"