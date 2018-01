Wieder sorgt Ivanka Trump für Aufregung. Dieses Mal ist die Twitter-Bio der "First Daugther" Stein des Anstoßes. "Ehefrau, Mutter, Tochter. Unternehmerin und Anwältin für Bildung und Rechte von Frauen & Mädchen,", stand da einmal geschrieben. Doch jetzt hat Ivanka den Text geändert. "Beraterin des Präsidenten in Jobfragen + wirtschaftlicher Stärkung, Arbeitskraftentwicklung & Unternehmertum", lautet nun die Selbstbeschreibung der Trump-Tochter stattdessen. Twitter-Nutzer reagierten auf die Änderung erbost.



"Ivankas Feminismus ist so leer wie ihre neue Twitter-Bio", schrieb eine Userin. "Frauenrechte interessieren dich also nicht mehr? Haben sie das jemals?", fragte eine andere. "Sie ist wohl endlich ehrlich zu sich selbst“, befand eine dritte.

Und so manch einen freut sogar die Änderung. Da Ivanka für Frauen sowieso nichts gemacht hätte, außer sie in chinesischen Shops anzuheuern. Obwohl sie in Interviews für die Rechte von Frauen eintritt, wird Ivanka immer wieder kritisiert. Viele wollen an die Ehrlichkeit ihres Engagements einfach nicht glauben.