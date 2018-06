Jacinda Ardern im Babyglück. Die neuseeländische Premierministerin und ihr Partner Clarke Gayford haben ihr erstes Kind bekommen. Die frischgebackenen Eltern präsentierten ihr kleines Mädchen voller Stolz auf Instagram. Ardern brachte ihr Kind am Donnerstag in einer Klinik in Auckland zur Welt. Die Regierungschefin, hier bei einem Besuch in Berlin vor zwei Monaten, wird die nächsten sechs Wochen im Mutterschutz verbringen. Ihre Amtsgeschäfte übernimmt währenddessen, wie verabredet ihr Vize Winston Peters. Er wünsche der Premierministerin und Clark Gayford das Allerbeste und einen guten Start für ihre Mutterschaft, sagte Peters am Donnerstag. Glückwünsche kamen auch von der EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. "Ich hoffe, dass die Unterstützung ihrer Kollegen es ihr ermöglicht, gleichzeitig Premierministerin und Mutter zu sein. Vor allem in der ersten Zeit ist das sehr anstrengend. Ich selbst habe Zwillinge und weiß, wovon ich rede. Aber sie hat ja auch einen Partner und bei diesem Tanz sind beide gefragt." Mit ihren 37 Jahren ist Ardern die jüngste Regierungschefin in der Geschichte Neuseelands. Von ihrer Schwangerschaft hatte sie erst sechs Tage vor ihrem Amtsantritt im Oktober. Ardern ist seit 1990 die erste amtierende Regierungschefin, die ein Kind zur Welt gebracht hat. Damals wurde Benzair Bhutto als Ministerpräsidentin Pakistans Mutter.