Im Juni 2018 kommt Arderns Tochter Neve zur Welt. Die damals 37-Jährige ist erst die zweite Regierungschefin weltweit, die in ihrer Amtszeit ein Kind zur Welt bringt – nach Benazir Bhutto 1990 in Pakistan. Mit ihrem Partner Clarke Gayford zeigt sie das Neugeborene am 24. Juni 2018 der Öffentlichkeit. Die Kleine heißt mit vollem Namen Neve Te Aroha Ardern Gayford.

von Mascha Malburg Die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern hat ihren Rücktritt angekündigt. Unsere Autorin findet: Der Abgang ist die konsequente Fortführung ihrer Politik. Und kein Zeichen der Schwäche – sondern der Stärke.

Es gab Zeiten, da mussten Frauen sich mit männlichen Attributen wappnen, um Macht zu erkämpfen. Margaret Thatcher griff mit eiserner Hand in England durch und berief fast ausschließlich Männer in ihr Kabinett. "Stark und stabil" – das war auch das Motto ihrer späteren Nachfolgerin Theresa May, die sich mit einer ähnlichen Vehemenz wie ihre männlichen Vorgänger an ihr Amt klammerte. Auch Angela Merkel mied es, Fehler einzugestehen, oberflächlich schütze sie ein Kastenanzug davor, dass ihr Geschlecht zum Thema wurde.