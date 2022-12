Hat sich für ihre deftigen Worte in Nachhinein entschuldigt: Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern (Archivbild)

Neuseelands Premier Jacinda Ardern beschimpft politischen Gegner vulgär – und das Mikro ist noch an

von Marc Drewello Ups! – Damit hat Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern nicht gerechnet: Nach einer Attacke eines oppositionellen Politikers lässt sie einen deftigen Spruch los und weiß offenbar nicht, dass alle mithören können.

Jacinda Ardern ist seit fünf Jahren Premierministerin von Neuseeland und eigentlich für ihre ruhige und besonnene Art bekannt. Doch während einer Fragestunde am Dienstag im Parlament hat die Vorsitzende der New Zealand Labour Party für einen kurzen Augenblick ihre Contenance verloren – und ist dabei erwischt worden.

Jacinda Arderns Mikro hört mit

In der hitzigen Debatte hatte der Vorsitzende der libertären Oppositionspartei ACT, David Seymour, Ardern rund sieben Minuten lang mit Fragen zur Bilanz ihrer Regierung bombardiert. Am Ende seiner Attacke wollte er von der Premierministerin wissen, ob sie "ein Beispiel dafür nennen könne, dass sie einen Fehler gemacht, sich dafür entschuldigt und ihn korrigiert hat", wie unter anderem die australische Zeitung "The Sydney Morning Herald" berichtet.

In ihrer Antwort auf die Frage entgegnete Ardern, ihre Regierung habe mehrfach eingeräumt, dass ihre Politik im Umgang mit der Corona-Pandemie in manchen Punkten für die Öffentlichkeit schwierig gewesen sei, und dass es Dinge gebe, die sie aus heutiger Sicht anders machen würden. Zugleich betonte die 42-Jährige, dass sie zu der Arbeit stehe, die die Regierung in der vergangenen Wahlperiode geleistet habe.

Nach ihrer Antwort an Seymour setzte sich Ardern wieder auf ihren Platz und murmelte: "Er ist so ein arroganter Schwanz!". Der neben ihr sitzende Vizepremierminister Grant Robertson hörte dies offenbar und bestätigte: "Das ist er".

Was beide nicht ahnten: Arderns Mikrofon war zu diesem Zeitpunkt noch eingeschaltet, und die Beleidigungen waren gerade noch zu hören, während Adrian Rurawhe, der Speaker of the House, der die Debatten leitet, zur nächsten Frage aufrief.

Ardern entschuldigt sich per SMS

Laut dem britischen "Guardian" stellte Seymour später bei Rurawhe den Antrag, dass Ardern ihre Beleidigung zurücknehmen und sich entschuldigen müsse, doch der Parlamentssprecher habe das abgelehnt, weil die Premierministerin zu dem Zeitpunkt bereits nicht mehr im Plenum anwesend gewesen sei und er nicht mitbekommen habe, ob die Bemerkung im offiziellen Protokoll vermerkt worden war.

"Ich bin absolut schockiert und erstaunt über ihren Sprachgebrauch", zitierte die Nachrichtenagentur Associated Press Seymour nach dem Vorfall. "Es ist sehr untypisch für Jacinda, und ich kenne sie persönlich seit elf Jahren."

Mittlerweile hat Ardern sich beim ACT-Chef entschuldigt: "Jacinda Ardern schrieb mir eine SMS und sagte: 'Ich entschuldige mich. Das hätte ich nicht sagen sollen'", erklärte Seymour den Berichten zufolge. "Sie sagte: 'Wie meine Mutter zu sagen pflegt, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag es nicht.'" Er stimme ihr in dieser Meinung zu, "und was mich betrifft, ist alles wieder gut", gab sich der Oppositionspolitiker versöhnlich. "Ich habe nur gesagt: 'Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest'. Letztendlich ist es nicht das Ende der Welt."

