Trikot-Tausch im Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro empfangen. Dabei zeigten sich beide Präsidenten in bester Laune. Die Beziehung zwischen den Regierungen sei selten so gut gewesen, wie seit dem Amtsantritt des neuen brasilianischen Präsidenten, sagte Trump. Für eine mögliche Mitgliedschaft Brasiliens in der Nato zeigte er sich offen. "Wir schauen uns das sehr intensiv an und wir sind geneigt, es zu machen. Die Beziehung, die wir jetzt mit Brasilien haben, war noch nie besser. Ich denke, es gab viel Feindseligkeit mit anderen Präsidenten, mit mir gibt es überhaupt keine Feindschaft. Wir werden uns das sehr genau anschauen, ob es nun die Nato ist oder ein anderes Bündnis. Wir haben eine großartiges Bündnis mit Brasilien, besser als es je zuvor war." Bolsonaro hatte kurz vor seinem ersten Treffen mit Trump dessen Einwanderungspolitik gelobt. Ausdrücklich sprach er sich für den von Trump versprochenen Bau einer Mauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko aus. Er kündigte zudem an, mit Trump über die Krise in Venezuela zu sprechen. Die Regierung von Präsident Nicolas Maduro sei eine "Drogen schmuggelnde Diktatur". Bolsonaro ist seit Januar Präsident Brasiliens. Für seinen Wahlkampf und seine rechtsgerichtete Politik nahm er sich bewusst Trump zum Vorbild. Zum Fernsehsender Fox sagte er, er hoffe auf eine blühende Freundschaft mit Trump.