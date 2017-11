Bundeskanzlerin Angela Merkel beriet am Montag im Schloss Bellevue mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier darüber, wie es nach den gescheiterten Sondierungsgesprächen zwischen Union, FDP und Grünen weiter gehen soll. Die Zeichen stehen auf Neuwahlen. Aber auch die SPD könnte noch ein wichtige Rolle spielen. Bei den Menschen in Düsseldorf gab es unterschiedliche Reaktionen auf das Scheitern der Sondierungsverhandlungen. "Ich glaube, dass nicht eine totale Verpflichtung besteht, so eine Koalition dann zusammenzuführen. Wenn es nicht geht, wenn die sich nicht untereinander vertragen, dann ist durchaus ein anderer Schritt dann drin. Minderheitsregierung. Oder positiv wäre wahrscheinlich auch Neuwahlen, dann." "Es ist für uns sehr enttäuschend. Wir sind FDP-Leute und können es eigentlich nicht nachvollziehen, dass er das hat Scheitern lassen." "Ich weiß nicht, das Schlimmste wäre für mich Neuwahlen. Aber ich glaube, da wird es letztendlich drauf hinauslaufen. Nicht sofort, es wird sicherlich Möglichkeiten geben, die Zeit zu überbrücken. Aber es wird auf Neuwahlen kommen. Und das halte ich für den schlechtesten Weg, weil das nur die rechte Seite stärkt." "Normal müsste sie eigentlich zurücktreten. Das ist meine Meinung, weil sie hat schon wenig Prozente gehabt. Es müsste Neuwahlen geben, auf jeden Fall" Forderungen nach einem Rücktritt von Merkel erteilte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet am Montag eine klare Absage. Es habe in einer Schaltkonferenz des CDU-Bundesvorstandes breite Rückendeckung für die Kanzlerin gegeben, sagte Laschet.