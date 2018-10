Seit dem 2. Oktober 2018 ist der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi verschwunden. Er wurde zuletzt gesehen, als er das saudi-arabische Konsulat in Istanbul betrat. Vieles deutet darauf hin, dass er dort ermordet wurde. Aber warum? Khashoggi stammt aus einer namhaften Familie in Medina. Sein Großvater war Arzt und behandelte den König, sein Onkel Adnan war ein bekannter Waffenhändler. Jamal Khashoggi studierte in den USA. Neben westlichen Werten schätzte er auch islamistische und stand der Muslimbrüderschaft nahe. Erste Bekanntheit als Reporter erlangte Khashoggi, als er in den 1980er Jahren Osama bin Laden begleitete, der afghanische Rebellen im Kampf gegen die sowjetischen Besatzer anführte. Khashoggi galt als konservativ, unterstützte aber nicht die Radikalisierung bin Ladens und sagte sich von ihm los. In Saudi-Arabien machte er bei unterschiedlichen Medien und als Korrespondent in mehreren Ländern Karriere. Trotz familiärer Nähe zum Königshaus brachte ihm Kritik an der autokratischen Herrscherfamilie immer wieder Probleme ein. Seine Kolumnen wurden eingestellt, bei der Zeitung "Al-Watan" wurde er als Chefredakteur gleich zwei Mal gefeuert: 2003 und 2010. Gefährlich wurde es für Khashoggi aber erst ab 2015: mit dem Aufstieg von Mohammed bin Salman zum Thronfolger und mächtigsten Mann in Saudi-Arabien. Kronprinz Mohammed vereinte immer mehr Macht auf sich und duldete immer weniger Widerspruch. Obwohl Khashoggi seine Kritik sachlich vorbrachte, sah er sich 2017 genötigt, ins Exil zu gehen. Von den USA aus kritisierte er als Kolumnist der "Washington Post" den politischen Kurs Riads deutlich. Auf Twitter folgen dem Kritiker des saudischen Königs mehr als 1,7 Millionen Menschen. Haben seine Kritik und sein Einfluss Jamal Khashoggi das Leben gekostet? Die Wahrheit wird hoffentlich bald ans Licht kommen.