Der ehemalige FBI-Chef James Comey hat ein Buch geschrieben mit dem Titel "A higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership". Der deutsche Titel lautet: "Größer als das Amt: Auf der Suche nach der Wahrheit - der Ex-FBI-Direktor klagt an". Am 17. April soll es in den USA erscheinen. US-amerikanische Medien haben schon jetzt in Auszügen berichtet. Der Inhalt ist demnach brisant. Denn Comey, der vor knapp einem Jahr vom US-Präsidenten Donald Trump als FBI-Chef gefeuert wurde, rechnet in dem Werk mit dem US-Präsident ab. Denn Trump habe absolute Loyalität gefordert und er sähe die ganze Welt gegen sich und lüge in jeder Hinsicht. So zitierte zum Beispiel die "Washington Post" aus dem Buch. Nach Meinung von Comey lebe Trump in einem, Zitat, "Kokon einer alternativen Realität", in den er die Menschen in seinem Umfeld hineinziehen wolle. Treffen mit Trump hätten ihn an seine "frühere Karriere als Strafverfolger gegen die Mafia" erinnert, so Comey. US-Präsident Trump hatte Comey vor einem Jahr vermutlich deshalb gefeuert, weil der damalige FBI-Chef zur Russland-Affäre ermittelte, und damit zu möglichen unrechtmäßigen Kontakten des Trump-Wahlkampfteams nach Moskau.