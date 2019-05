Es war eine Premiere in Tokio: Der neue japanische Kaiser Naruhito hat US-Präsident Donald Trump am Montag offiziell in Japan begrüßt, in seinem Palast. Trump war damit der erste Staatsgast, dem diese Ehre zuteil wurde. Der neue Kaiser hat sein Amt erst vor einigen Wochen angetreten, nachdem sein Vater Akihito als erster japanischer Kaiser in den vergangenen zwei Jahrhunderten abgedankt hatte. Ebenfalls in Tokio traf sich Trump mit Japans Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Die US-Regierung dringt auf ein rasches Handelsabkommen mit Japan. Trump sagte, sein Ziel sei eine Beseitigung von Handelsbarrieren, damit US-Exporte bessere Chancen in Japan hätten. Deshalb erwägt die Trump-Regierung unter anderem Importzölle auf japanische Autos: O-Ton: "Was den Handel angeht, werden wir wahrscheinlich im August einige Dinge verkünden, die sehr gut für beide Länder sein werden. Wir müssen da etwas aufholen gegenüber Japan, denn sie liefern ja viel mehr an uns. Wir möchten auch mehr hierher liefern, umso umgekehrt eine Balance zu schaffen, um das schnell auszugleichen." Trump verband das Thema Wirtschaft ausdrücklich mit dem Thema Sicherheit. Hier müsse es insgesamt auch einen Ausgleich geben. Für Japan ist dies eine heikle Verknüpfung, denn Japan stützt seine Militärkraft auf sein enges Bündnis mit den USA.