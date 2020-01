Die gesetzlichen Regelungen zur Elternzeit in Japan gehören zu den großzügigsten der Welt. Wie in vielen anderen Ländern sind es allerdings vor allem nach wie vor Frauen, die dieses Recht auch in Anspruch nehmen. Gerade mal sechs Prozent der Männer nehmen sich überhaupt ein paar Tage frei, wenn sie Väter werden. Wenn unter diesen Umständen ein Kabinettsmitglied ankündigt, er werde nicht nur Vater sondern gedenke auch, in Elternzeit zu gehen, dann sorgt das für Aufsehen. Umweltminister Shinjiro Koizumi trat am Freitag müde aber glücklich vor die Kameras. "Ich bin froh und erleichtert, dass am frühen Morgen des 17. Januar mein gesunder Junge geboren wurde." Viele Abgeordnete kritisierten Koizumis Ankündigung, bei seiner Familie sein zu wollen. Und das obwohl es um gerade einmal zwei Wochen geht, in Worten: vierzehn Tage. In der Japanischen Arbeitswelt eine halbe Ewigkeit. Auch in dieser Zeit werde die Politik eine Priorität bleiben, sagte Koizumi. Und in Notfällen stünde er ohnehin zur Verfügung. Aus der Bevölkerung gab es vor allem lobende Worte. O-TON HITOSHI AOKI "Ich finde das wunderbar. Ein gutes Vorbild. Aber er hat ja auch die Autorität, diesbezüglich die Initiative zu ergreifen." O-TON KOTARO SUZUKI "Ich hoffe, mein Chef sagt OK, wenn ich ihn frage. Ich wünschte, unsere Gesellschaft wäre so." O-TON KUMIKO ISHIKAWA "Wenn die Leute, denen Vaterschaftsurlaub zusteht, es nicht nutzen, wird es keine Veränderung geben. Dabei halte ich es für eine gute Sache." O-TON HIROYUKI NAKATSUKA "Das Land muss Maßnahmen gegen die sinkende Geburtenrate ergreifen. Aber ich glaube, es herrscht noch nicht die richtige Atmosphäre. Ich denke Koizumis Entscheidung kann dazu beitragen, die Menschen zu ermutigen." Premierminister Shinzo Abe versucht im Rahmen eines Programms zur Förderung der Frauenbeschäftigung mehr Männer zum Vaterschaftsurlaub zu bewegen und Unternehmen zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu bewegen.