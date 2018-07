Die Regierungsvertreter, die am Nato-Gipfel in Brüssel teilnahmen, mussten nicht nur in ihrer Verhandlungsbereitschaft Beweglichkeit zeigen, sondern auch gut zu Fuß sein. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker fiel das schwer, er musste sich bei seinen Kollegen einhaken. Was die Ursache für seinen unsicheren Gang sein könnte, bot zahlreichen Medien Stoff für Spekulationen. Aus Junckers Umfeld hieß es dazu „Es ist geschmacklos, wie einige Medien jetzt mit herabsetzenden Überschriften die Schmerzen des Präsidenten ausnutzten." Tatsächlich litt der 63-Jährige Juncker an einer besonders schmerzhaften Ischias-Attacke. Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte am Freitag, Juncker nehme Medikamente und fühle sich bereits besser. Am 25. Juli wird Juncker in Washington Gespräche über den Handelskonflikt mit den USA führen.