Sehen Sie im Video: Gruseliges Geräusch bei Pressekonferenz sorgt für Lacher im Weißen Haus.









Die Sprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki wurde am Dienstag plötzlich unterbrochen. JEN PSAKI: Keine Angst, die Decke kommt nicht runter. Psaki informierte die Presse gerade darüber, dass gegen Corona geimpfte Menschen draußen keine Maske mehr tragen müssten. Ein Reporter merkte scherzhaft an, es könnte sich um den Geist von Abraham Lincoln handeln, der in dem 220 Jahre alten Gebäude herumspukt. Die Erklärung war jedoch alles andere als paranormal: Ein Kameraarm an der Decke hatte das Geräusch verursacht.

