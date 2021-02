Sehen Sie im Video: Das müssen Sie über Jen Psaki, die neue Pressesprecherin im Weißen Haus wissen.













Sie will im Presseraum des Weißen Hauses wieder für „Wahrheit und Transparenz“ sorgen. Das verspricht Jen Psaki auf ihrer ersten Pressekonferenz als neue Pressesprecherin des Weißen Hauses. Nachdem ihre vier Vorgänger unter Donald Trump Lügen verbreiteten und Journalisten keine Fragen stellen ließen, will Psaki wieder Vertrauen aufbauen:

"Es wird Zeiten geben, in denen wir alle hier zusammen Dinge anders sehen. Aber das ist ok. Das ist Teil unserer Demokratie."

Psaki pflegt aber nicht nur zu Journalisten ein offenes Verhältnis. In ihrem ersten Tweet als Pressesprecherin fragt sie ihre Follower, was sie von ihr wissen möchten. Eine Person möchte ein Update von ihr sobald feststeht, dass eine Katze als Haustier von Joe Biden ins Weiße Haus einzieht.

"Ich bin auch schon gespannt wegen der Katze. Denn sobald die Katze angekündigt wird und klar ist, woher sie kommt, wird sie das Internet beherrschen."

Dass „Cat Content“ im Netz funktioniert, weiß sie also als Kommunikationsprofi. Kein Wunder, denn sie arbeitet bereits seit ihrem College-Abschluss in diesem Feld. Sie begleitete seit 2004 mehrere Präsidentschaftswahlkämpfe als Pressesekretärin und war während Obamas Amtszeiten Mitglied des Kommunikationsteams – unter anderem als Pressesprecherin des US-Außenministeriums und Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses. Sie kennt sich daher mit Fragen zu nationaler Sicherheit und Außenpolitik bestens aus – und befasste sich auch mit der Wirtschaftskrise unter Obama. Als Trump ins Amt kam, arbeitete sie als politische Kommentatorin für CNN und Politikberaterin.

Psaki kündigt an, die täglichen Pressebriefings im Weißen Haus wieder aufleben zu lassen. Unter Trump gab es diese nur noch sporadisch. Dabei wird sie von ihrem Team unterstützt, dessen Führungsriege erstmals nur aus Frauen besteht. Auf Twitter lobte sie ihre sechs Mitarbeiterinnen:

"Dieses Team besteht aus den talentiertesten und kampferprobtesten Kommunikationsprofis. Es sind Frauen, das diverseste Team, das es je in der Geschichte gab und sechs Mütter von kleinen Kindern."

Die 42-Jährige ist selbst Mutter von zwei Kindern unter fünf Jahren und seit mehr als zehn Jahren verheiratet. Joe Biden kennt sie bereits als Vize-Präsidenten während sie für die Obama-Regierung arbeitete. Während Trump ein eher schwieriges Verhältnis zu seinen Sprechern hatte, ist das bei Biden und Psaki anders – wie sie in einer Anekdote im Q&A-Video erzählt:

"Bevor Biden ins Amt eingeführt wurde, war ich bei ihm in Wilmington. Meine vier Jahre alte Nichte Suraya wollte unbedingt wissen wollte, was sein Lieblingseis ist, also habe ich ihn gefragt. Es ist Schokolade mit Schokostückchen."

Anscheinend ein recht freundschaftliches Verhältnis zwischen dem neuen US-Präsidenten und seiner Pressesprecherin.

