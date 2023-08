von Yannik Schüller Jewgeni Prigoschin, Anführer der Wagner-Privatarmee, hat offen gegen seinen Gönner Wladimir Putin rebelliert, der Kremlchef nannte ihn einen Verräter. Nun soll er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein. Was ist bekannt über den Mann?

Hinweis: Dieses Porträt erschien zuerst am 24. Juni auf stern.de. Aus aktuellem Anlass veröffentlichen wir dieses in einer aktualisierten Fassung erneut.

Als Chef der Privatarmee Wagner war der russische Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin gefürchtet. Vor zwei Monaten, am 23. Juni dieses Jahres, zettelte der 62-Jährige den Aufstand gegen die Moskauer Militärführung an, blies jedoch zum Rückzug. Danach war er bei Wladimir Putin, seinem Präsident und Gönner, in Ungnade gefallen und der Wagner-Chef musste nach Belarus. Zu hören war von Prigoschin seit der Revolte nur noch wenig.

Am Mittwoch geht dann eine Meldung um die Welt: Beim Absturz eines Passagierflugzeugs im Gebiet Twer, nordwestlich von Moskau, soll Prigoschin ums Leben gekommen sein. Sein Name stehe in der Passagierliste der abgestürzten Maschine, meldete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Was genau an Bord der Maschine geschah, war zunächst unklar. Unklar bislang auch: Ob der Wagner-Chef tatsächlich tot ist.

Was ist bekannt über den Mann, der als "Putins Koch" berüchtigt wurde?