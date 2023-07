Was macht der Wagner-Chef in Sankt Petersburg? "Prigoschin hat noch Rückhalt in Russland", sagt ein Experte

von Andrea Ritter Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgenij Prigoschin, gilt für Wladimir Putin als Verräter. Trotzdem soll er nun in Sankt Petersburg sein – lebendig. Was bedeutet das? Ein Interview mit Dimitri Zufferey von der Recherche-Gruppe "All Eyes On Wagner", die sich über Open-Source-Quellen ein Bild über die Aktivitäten der Söldner zusammensetzt.

Herr Zufferey, Wagner-Boss Prigoschin soll sich in Sankt Petersburg aufhalten. Er ist also in Russland und nicht bei Alexander Lukaschenko in Belarus. Was bedeutet das?

Richtig, das gilt als bestätigt. Aus Prigoschins Sicht heißt das: Es läuft ganz gut für ihn.

Warum?

Offenbar ist der Kreml bereit, einen Deal mit ihm auszuhandeln, weil man nicht komplett auf ihn verzichten kann oder will.