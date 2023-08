Jewgeni Prigoschin stürzt mit Flugzeug ab: Was wir wissen und was nicht

Jewgeni Priogoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, ist mit einem Flugzeug auf dem Weg von Moskau nach Sankt Petersburg abgestürzt. Noch ist vieles unklar, doch einige Fakten sind bereits bekannt.

Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, ist auf dem Weg von Moskau nach Sankt Petersburg offenbar mit einem Flugzeug abgestürzt.

Was über den Flugzeugabsturz bekannt ist

Prigoschins Name steht laut russischer Luftfahrtbehörde auf der Passagierliste der Maschine, die am Mittwoch in der Region Twer zwischen Moskau und St. Petersburg abgestürzt ist.

An Bord der Maschine seien "zehn Personen" gewesen, darunter drei Besatzungsmitglieder, hatte das russische Ministerium für Notfallsituationen kurz zuvor im Onlinedienst Telegram mitgeteilt.

Was noch unklar ist

"Nach ersten Informationen sind alle Personen an Bord gestorben", hieß es von Russlands Luftfahrtbehörde. Da akutell noch eine Suchaktion laufen soll, ist der Tod aller Menschen an Bord noch nicht endgültig geklärt. Allerdings sind die Überlebenschancen bei einem Absturz aus über 3700 Metern Höhe – so die letzte Info zu dem Flug auf "Flightradar24" – sehr gering. Darauf deutet auch das Video des möglichen Absturzes hin.

Zur Absturzursache äußern sich die russischen Behörden bislang nicht. Der der Wagner-Gruppe nahestehende Telegram-Kanal "Grey Zone" schrieb, es seien zwei Flugzeuge der Privatarmee Wagner in der Luft gewesen. Das zweite habe auf dem Flug nach St. Petersburg kehrt gemacht und sei im Flughafen Ostafjewo südlich von Moskau gelandet. "Grey Zone" zog die Behördenversion in Zweifel, wonach Prigoschin auf der Passagierliste der ersten Maschine gestanden habe und getötet worden sei. "Wo Jewgeni Prigoschin letztlich war, dazu gibt es im Moment keine genauen Informationen", hieß es auf dem Telegram-Kanal. Priogoschin nutzte ihn üblicherweise, um seine Videos zu verbreiten.

Weitere Quellen: "Flightradar24.com", "Grey Zone" auf Telegram.