Seit Anfang April kann sich Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj vor Besuchsterminen kaum noch retten. Angefangen mit Österreichs Kanzler Karl Nehammer und dem britischen Premierminister Boris Johnson steht inzwischen mindestens ein Staatsoberhaupt pro Woche in Kiew auf der Matte. Hinzukommen zahlreiche Delegationen von Ministern und Abgeordneten aus ganz Europa und den USA.

Anlässlich des 77. Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa gaben sich die Besucher fast sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Am Sonntag kamen unter anderen US-Präsidentengattin Jill Biden, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, der kanadische Regierungschef Justin Trudeau sowie die U2-Musiker Bono und The Edge zu Besuch in die Ukraine.

Politische Prominenz-Besuche in Ukraine senden wichtiges Signal

Natürlich weiß auch Präsident Selenskyj um die große Symbolkraft der internationalen Prominenz in seinem Land. "Der heutige Tag in der Ukraine hat gezeigt, dass wir bereits ein vollwertiger Teil der freien Welt und eines vereinten Europas sind", betonte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Sonntagabend. "Dies ist ein offensichtlicher Kontrast zu Moskaus Einsamkeit in Bösem und Hass, die morgen jeder sehen wird", sagte er in Anspielung auf die russische Militärparade am Montag.

Doch es geht nicht nur um Symbolpolitik und Händeschütteln. Viele der Gäste aus dem Ausland bringen wertvolle militärische Geschenke mit und bieten zudem dringend benötigte humanitäre Hilfe an. Der bislang wichtigsten internationale Besuch kam aus den Vereinigten Staaten. US-Außenminister Anthony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sicherten der Ukraine nicht nur die volle Unterstützung ihres Landes zu, sondern obendrein weitere 300 Millionen US-Dollar Militärhilfe.