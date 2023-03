von Nicolas Büchse US-Präsident Joe Biden positioniert die USA im Kampf gegen Putin wieder als Führungsmacht – und erweist sich damit als Glücksfall für die Demokratien Europas.

Wenn es nach Daniel Fried geht, dann war der Montag vor einer Woche ein historischer Wendepunkt. Ein Durchbruch, so wichtig, dass er es sich nicht nehmen lässt, das Interview zwischen Arztvisiten aus dem Krankenhaus heraus zu geben, wo er wegen einer Virusinfektion liegt.

"Präsident Bidens Besuch in Kiew geht ein in eine Reihe von epochalen Momenten wie John F. Kennedys ‚Ich bin ein Berliner‘ und Ronald Reagans ‚Herr Gorbatschow, reißen Sie die Mauer nieder!‘-Rede in Berlin während des Kalten Krieges", sagt Fried. "Er hat klargemacht: Die USA sind als Führungsmacht der freien Welt zurück."