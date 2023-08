© Chris Samuels / The Salt Lake Tribune via AP / DPA

Ermittler untersuchen das Haus in Utah, in dem ein Mann nach Drohungen gegen US-Präsident Joe Biden vom FBI erschossen wurde

von Marc Drewello US-Präsident Joe Biden ist gerade nach Utah gereist. Ein Mann soll kurz vor dem Besuch Drohungen gegen den Demokraten veröffentlicht haben – und wurde jetzt von der Polizei erschossen.

Die US-Bundespolizei FBI hat einen Mann in Utah erschossen, der Präsident Joe Biden kurz vor dessen Besuch in dem Bundesstaat gedroht haben soll. Der Mann sei am Mittwochmorgen (Ortszeit) von einem Sondereinsatzkommando während einer Hausdurchsuchung getötet worden, berichteten unter anderem die Sender NBC und CNN. Er habe eine Waffe auf die Beamten gerichtet, meldete CNN unter Berufung auf eine mit dem Vorfall vertraute Quelle der Strafverfolgungsbehörden.

Mann soll neben Biden auch andere Demokraten bedroht haben

Zuvor soll der Mann Gerichtsdokumenten zufolge in sozialen Netzwerken Drohungen gegen Biden und andere demokratische Politiker sowie Staatsanwälte, die Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump angestrengt haben, veröffentlicht haben. Demnach schrieb er unter anderem, dass er mit Blick auf den Besuch des Präsidenten sein Scharfschützengewehr entstauben werde. In einem Beitrag vom Montag postete er: "Hey FBI, überwachen Sie immer noch meine sozialen Medien? Ich überprüfe das, damit ich eine geladene Waffe zur Hand habe, falls ihr wieder vorbeikommt".

Der Mann sei mit drei Bundesanklagen konfrontiert gewesen, darunter Drohungen gegen den Präsidenten sowie Beeinflussung, Behinderung und Vergeltung gegen Bundesvollzugsbeamte durch Bedrohung. Die Ermittler hätten festgestellt, dass er offenbar im Besitz eines Scharfschützengewehrs und mehrerer anderer Schusswaffen war.

"Das FBI untersucht eine Schießerei, die sich am Mittwoch, den 9. August 2023, gegen 6:15 Uhr in Provo, Utah, ereignete", erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber CNN. "Der Vorfall begann, als Spezialagenten versuchten, Verhaftungs- und Durchsuchungsbefehle in einem Wohnhaus zu vollstrecken. Die Person ist verstorben."

Biden ist am Mittwochabend (Ortszeit) nach Utah gereist. An diesem Donnerstag will er in Salt Lake City über Gesundheitsversorgung von Veteranen sprechen.

Quellen: NBC, CNN,