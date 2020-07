Dieses Foto macht in den USA die Runde. Ganz oben auf dem Notizzettel von Joe Biden der Name von Kamala Harris. Wird sie sein "Running Mate" für den Wahlkampf gegen Donald Trump?

Ein Foto von einem Notizzettel des designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden sorgt in den USA für Aufsehen. Darauf zu sehen ist der Name des möglichen "Running Mate" - zusammen mit fünf charakterisierenden Merkmalen.

Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will in der kommenden Woche seine Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin auswählen. Er werde seine Wahl in der ersten vollen Augustwoche treffen, kündigte Biden am Dienstag (Ortszeit) im Gespräch mit Reportern an. Seine Entscheidung werde er dann auch der Öffentlichkeit mitteilen. Durch ein Foto, das eine Notiz Bidens zeigt, haben die Spekulationen um den "Running Mate" nochmals enorm Fahrt aufgenommen. Ganz oben auf der Liste: Kamala Harris - mit fünf charakterisierenden Merkmalen.

Der Name ist allerdings keine Überraschung. Die Senatorin, die im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten Joe Biden unterlegen war, wird seit geraumer Zeit als eine der aussichtsreichsten Kandidatinnen für die potenzielle Vize-Präsidentschaft gehandelt. Die 55 Jahre alte Senatorin aus Kalifornien bringt nicht nur viel Erfahrung als Politikerin und ehemalige Generalstaatsanwältin mit, sie ist vor allem eines: eine Woman of Color.

Kamala Harris: "Sie ist nicht nachtragend"

Biden hatte schon bald nach seinem Sieg im Kandidatenrennen der Demokraten verkündet, dass er eine Frau als "Running Mate" für den Wahlkampf bestimmen werde. Seit dem Ausbruch der landesweiten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt, ausgelöst durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizei-Einsatz, hat sich der Druck auf Biden erhöht, eine Frau mit dunkler Hautfarbe zu wählen.

Sehen Sie im Video: Joe Biden will in erster Augustwoche Kandidatin für Vize-Posten bekanntgeben. Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joseph, genannt "Joe" Biden hat erklärt, er wolle in der ersten Augustwoche seine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft bekanntgeben. Seiner Ankündigung vom Dienstag - weniger als 100 Tage vor der Wahl - in Wilmington gingen bereits längere Spekulationen voraus, wen der 77-Jährige an seine Seite holen wird. Biden hat angekündigt, eine Frau nominieren zu wollen. Von Teilen seiner Partei steht er zudem unter Druck, eine Kandidatin zu benennen, die nicht hellhäutig ist. Angesichts von Bidens Alter dürfte seine Entscheidung eine größere Rolle bei der Abstimmung Anfang November spielen als sonst bei US-Präsidentschaftswahlen üblich. Insider berichteten zuletzt von einem noch recht großen Kandidatinnenfeld. Ganz vorne in der engeren Auswahl dürfte demnach die Senatorin Kamala Harris stehen, 55 Jahre alt und selbst eine ehemalige Präsidentschaftsbewerberin sowie frühere Staatsanwältin. Die Tochter von Eltern aus Jamaika und Indien gilt als angriffslustig, was im Wahlkampf bei Vize-Kandidaten im Allgemeinen gerne gesehen wird. Mehr

Für Aufsehen im politischen Washington sorgte daher auch weniger der Name Kamala Harris, sondern die ihr von Biden zugeschriebene Charakterisierung. Fünf Punkte sind auf dem Notizzettel zu lesen - in dieser Reihenfolge:

Ist nicht nachtragend/hegt keinen Groll ("Do not hold grudges")

Hat mit mir und Jill Wahlkampf gemacht (Jill ist Bidens Ehefrau, Anm. d. Red.)

Ist talentiert

Eine große Hilfe im Wahlkampf

Großer Respekt für sie

Weder die Büros von Biden noch von Harris wollten gegenüber US-Medien dazu Stellung nehmen.

Joe Biden: Vize muss jederzeit übernehmen können

Der Wahl von Bidens potenzieller Vize-Präsidentin wird besonders viel Aufmerksamkeit gewidmet, da Biden im Falle seiner Wahl der bisher älteste US-Präsident wäre. Am 20. November wird der frühere Vize-Präsident von Barack Obama 78 Jahre alt, würde also schon in der Mitte seiner ersten Amtszeit 80. Zudem wirkte Biden bei öffentlichen Auftritten zuletzt nicht immer voll konzentriert. Dass Bidens Vize die Amtsgeschäfte jederzeit übernehmen kommen muss, wird als Anforderungen an den "Running Mate" kolportiert.

Die formelle Nominierung des früheren Vizepräsidenten durch seine Partei steht aber noch aus. Sie soll während eines Parteitags vom 17. bis 20. August erfolgen, der wegen der Corona-Pandemie größtenteils virtuell abgehalten wird.

