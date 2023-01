von Marc Drewello Für die Republikaner ist es ein gefundenes Fressen: US-Präsident Joe Biden hatte offenbar Geheimdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident in einem privaten Büro gelagert. "Wie bei Trump!", behaupten Kritiker – doch stimmt das?

In vorübergehend von US-Präsident Joe Biden als Büro genutzten Räumlichkeiten sind vertrauliche Dokumente aus seiner Zeit als Vize von Barack Obama entdeckt worden. Der Fund weist Anklänge an die Ermittlungen gegen Bidens Vorgänger Donald Trump auf, in dessen Anwesen Mar-a-Lago ebenfalls klassifiziertes Regierungsmaterial gelagert war. Doch zwischen den beiden Fällen gibt es gravierende Gegensätze, die auch entscheidend dafür sein können, ob die Vorwürfe gegen Biden zu einer strafrechtlichen Angelegenheit werden.