von Marc Etzold 14 Milliarden Dollar Militärhilfe für Israel? Linke Demokraten wollen ihren eigenen Präsidenten ausbremsen. Für Joe Biden geht es um seine außenpolitischen Überzeugungen – und seine Wiederwahl.

Der eigene Präsident hilft mit bei einem Völkermord – so sieht es zumindest die demokratische Kongressabgeordnete Rashida Tlaib. Kürzlich veröffentlichte sie ein Video, in dem es heißt, Joe Biden habe "den Genozid am palästinensischen Volk unterstützt". Tlaib ist die älteste von 14 Kindern einer palästinensischen Einwandererfamilie. Seit 2018 gehört sie dem Repräsentantenhaus an; sie ist die einzige Abgeordnete mit palästinensischem Hintergrund – und sie droht Biden: "Herr Präsident, das amerikanische Volk ist in dieser Frage nicht auf Ihrer Seite. Wir werden uns im Jahr 2024 daran erinnern", dem Jahr der nächsten Präsidentschaftswahl.