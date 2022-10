Platz 10: Amy Klobuchar. Die 62-Jährige erregte Anfang des Jahres Aufmerksamkeit mit einer Grundsatzrede vor Parteifreunden in New Hampshire. Wer der Senatorin aus Minnesota zuhörte, konnte nicht anders als zu glauben, dass da jemand die Basis für eine mögliche Kandidatur 2024 legt – "weil nur wenige glauben, dass Biden wieder kandidieren wird", wie das Polit-Portal "The Hill" einen Partei-Strategen zitiert. Vor vier Jahren schnitt Klobuchar nicht allzu gut ab, doch ohne Biden im Rennen könnte sie mit einer größeren Unterstützung von gemäßigten Demokraten rechnen als 2020. Zunächst als mögliche Kandidatin gehandelt, geriet sie jedoch wieder aus dem Fokus.

Mehr