Sehen Sie im Video: Reporter fragt Biden – "Geheimes Material neben Ihrer Corvette? Was haben Sie sich dabei gedacht?"









STORY: US-Präsident Joe Biden hat auf einer Pressekonferenz am Donnerstag den Fund von weiteren Geheimdokumenten, diesmal in seiner Garage, eingeräumt: REPORTER: "Mr. President, geheimes Material neben Ihrer Corvette? Was haben Sie sich dabei gedacht?" - BIDEN: "Also, ich werde bald die Gelegenheit haben, über all das zu sprechen. Aber, übrigens, meine Corvette steht in einer abgeschlossenen Garage. Also, es ist nicht so, dass sie auf der Straße stehen würden. Aber wie ich bereits Anfang der Woche sagte, die Leute wissen, dass ich geheime Dokumente sehr ernst nehme. Ich habe auch gesagt, dass wir bei der Überprüfung durch das Justizministerium voll und ganz kooperieren werden. Als Teil dieses Prozesses haben meine Anwälte auch weitere Orte überprüft, an denen Dokumente aus meiner Zeit als Vizepräsident aufbewahrt wurden. Und sie haben diese Überprüfung gestern Abend abgeschlossen. Sie haben eine kleine Zahl von geheimen Dokumenten entdeckt, in Aktenschränken meines Hauses und in meiner persönlichen Bibliothek. Dies geschah auch im Biden-Pence-Zentrum. Das Justizministerium wurde sofort benachrichtigt, und die Anwälte haben dafür gesorgt, dass das Justizministerium die Dokumente in Besitz nahm. Wir werden also sehen, wie sich all das entwickeln wird. Ich bin ziemlich zuversichtlich." Politisch ist der Fund von vertraulichen Regierungsunterlagen äußerst heikel. Denn mit einem ähnlichen Fall hatte Bidens Vorgänger Donald Trump im Sommer für einen großen Skandal gesorgt.

