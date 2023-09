© Adam Schultz / The White House via AP / DPA

Tierischer Ärger im Weißen Haus: Joe Bidens Hund "Commander" hat erneut einen Beamten des Secret Service gebissen. Es soll sich bereits um den elften Vorfall handeln.

Schon wieder Ärger um "Commander": Der Hund von Joe Biden hat erneut einen Beamten des Secret Service gebissen. Ein Mitarbeiter der für den Schutz des US-Präsidenten zuständigen Sicherheitsbehörde sei "mit einem Haustier der First Family in Kontakt gekommen" und gebissen worden, erklärte Secret Service-Sprecher Anthony Guglielmi am Mittwoch. Der Beamte wurde im Weißen Haus vor Ort medizinisch versorgt.

Commander, der 2021 als Welpe ins Weiße Haus gekommen war, hatte in den Folgejahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Insgesamt sind laut US-Medien mindestens elf Beiß-Vorfälle bekannt, in die der Deutsche Schäferhund verwickelt war. Zudem wurden weitere Vorfälle öffentlich, bei denen Commander auf Menschen losgegangen ist oder aggressiv gebellt hat.

Nach dem aktuellen Fall versuchte sich eine Sprecherin von First Lady Jill Biden an einer Erklärung: Das Weiße Haus sei für Haustiere "ein stressiges Umfeld". Die Bidens seien weiterhin dabei, "Commander dabei zu unterstützen, mit der häufig unvorhersehbaren" Umgebung am Sitz des Präsidenten zurechtzukommen.

Hund von Joe Biden hat bereits ein Spezialtraining absolviert

Bereits in der Vergangenheit hatte das Präsidentenpaar erklärt, Commander erhalte wegen seines Verhaltens ein Spezialtraining. Einer der schwerwiegendsten bisher dokumentierten Vorfälle ereignete sich im November 2022, als Commander einen Secret Service-Beamten grundlos in den rechten Oberarm und den Oberschenkel biss, wie aus E-Mail-Unterlagen des Secret Service hervorgeht. Der Beamte musste wegen seiner Wunden im Krankenhaus behandelt werden.

Der ältere deutsche Schäferhund der Bidens, Major, hatte seine eigenen Beißvorfälle, darunter zwei im März 2021. Nach dem ersten Vorfall kam er für kurze Zeit in das Haus von Präsident Biden in Delaware. Die Bidens schickten Major dann zu Freunden der Familie, etwa zu der Zeit, als Commander im Dezember 2021 ins Weiße Haus kam.

Die Bidens haben zudem eine Katze namens Willow. Immerhin ein Haustier, das bislang noch nicht für Trubel im Weißen Haus sorgt.

Quellen: "Washington Post", "CNN", "NPR", mit AFP-Material