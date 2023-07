Joe Biden, sein Skandalsohn Hunter und das Kokain im Weißen Haus

von Marc Etzold Donald Trump will seinen Amtsnachfolger und dessen Sohn persönlich für den Drogenfund im Westflügel verantwortlich machen. Dahinter steckt eine Wahlkampfstrategie des Republikaners – für Joe Biden könnte das ungemütlich werden.

Von wem stammte das Kokain? Wer hatte Zugang zum Westflügel im Weißen Haus? Wo waren der Präsident und seine Familie als die Drogen gefunden wurden? Das Team von Joe Biden muss in diesen Tagen viele Fragen beantworten, nachdem in der Regierungszentrale der Vereinigten Staaten am zurückliegenden Sonntag die weiße Substanz entdeckt wurde. Immer wieder wurde Karine Jean-Pierre in dieser Woche von Journalistinnen und Journalisten befragt – und mit jeder Frage wurde Bidens Sprecherin gereizter.