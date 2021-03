Sehen Sie im Video: Joe Biden über transatlantisches Bündnis: "Amerika ist zurück". Joe Biden, US-Präsident: "Als ich das letzte Mal in München gesprochen habe, war ich ein Privatmann, ich war ein Professor, kein gewählter Offizieller, aber ich habe damals gesagt, wir werden zurückkommen. Und ich bin ein Mann, der sein Wort hält. Amerika ist zurück. Ich spreche heute als Präsident der Vereinigten Staaten, gleich zu Beginn meiner Amtszeit. Und ich sende eine klare Botschaft an die Welt: Amerika ist zurück, das transatlantische Bündnis ist zurück, und wir blicken nicht zurück. Wir blicken gemeinsam nach vorne. Die Partnerschaft zwischen Europa und den Vereinigten Staaten ist und muss meiner Ansicht nach der Eckpfeiler all dessen bleiben, was wir im 21. Jahrhundert zu erreichen hoffen, so wie wir es im 20. Jahrhundert gemacht haben. Die Vereinigten Staaten werden eng mit unseren Partnern in der Europäischen Union und den Hauptstädten auf dem ganzen Kontinent, von Rom bis Riga, zusammenarbeiten. Um die zahlreichen gemeinsamen Herausforderungen zu bewältigen, vor denen wir stehen. Die Vereinigten Staaten bekennen sich uneingeschränkt zu unserem NATO-Bündnis, und ich begrüße die wachsenden Investitionen Europas in die militärischen Fähigkeiten, die unsere gemeinsame Verteidigung ermöglichen. Sie wissen, für mich und für die Vereinigten Staaten gilt: Die USA halten sich an Artikel fünf, wir halten uns daran, das ist eine Garantie. Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle, das ist unser unerschütterliches Gelöbnis."

Nimmt man die Trump-Ära als Maßstab, dann ist die Amtsführung des neuen US-Präsidenten beinahe langweilig. Doch die US-Bürger scheinen Joe Bidens Art zu schätzen. In den Umfragen schneidet er deutlich besser ab als es sein Vorgänger je getan hat.

Wäre Politik ein reiner Beliebtheitswettbewerb, hätte der neue US-Präsident seinen Vorgänger nach nur wenigen Wochen bereits um Längen abhängt. An Tag 40 seiner Amtszeit ist eine Umfrage erschienen, der zufolge Joe Biden auf eine Zustimmungsrate von 61 Prozent kommt. Laut Umfragen-Schnitt unterstützen immerhin noch 54 Prozent der Amerikaner den neuen Kurs. Das ist schon im Vergleich ein guter Wert, vor allem aber im Verhältnis zu Donald Trump. Der kam in seiner gesamten Amtszeit nie über 50 Prozent hinaus.

Anders als in den vergangenen Jahren dringt nicht täglich Getöse aus dem Weißen Haus. Joe Biden führt seine Amtsgeschäfte auf traditionelle Art, also fast schon langweilig zumindest wenn man die Ära Trump zum Maßstab nimmt. Obwohl der neue US-Präsident seit seiner Vereidigung am 20. Januar nicht ständig in den Schlagzeilen ist, hat er für deutlich mehr Bewegung gesorgt als Donald Trump in seinen ersten Wochen im Oval Office. 34 so genannte "Executive Orders" hat Biden innerhalb von vier Wochen erlassen. Das sind zwar nur Anordnungen und keine Gesetze, dennoch konnte er damit den ersten Ton seiner Präsidentschaft setzen. Trump kam im selben Zeitraum auf 15.

Biden kehrt die Politik Trumps um

Zu den wichtigsten Entscheidungen des neuen US-Präsidenten zählt die Wiederaufnahme der Pariser Klimaschutzziele, die Rückkehr in die Weltgesundheitsorganisation, die Öffnung der Grenzen für Asylbewerber und eine angekündigte "Stärkung" des Gesundheitssystems. Außenpolitisch setzt Biden auch wieder mehr auf Kooperation als auch Konfrontation. Im Wesentlichen kehrt er damit zur Vor-Trump-Politik zurück, also in eine Zeit, als er selbst noch US-Vizepräsident und Barack Obama sein Chef war. Nur was das Verhältnis zu China betrifft, führt er den harten Kurs seines Vorgängers fort.

Offenbar ist das genau die Art von Politik, die die US-Bürger auch wollten, als sie am 3. November Joe Biden zum Präsidenten gewählt hatten. Obwohl Trump beeindruckende zwölf Millionen Stimmen mehr bekommen hat als noch 2016, entschieden sich noch einmal sieben Millionen mehr für den Demokraten. "Anders als mit Trump befinden sich Biden und die Amerikaner in den Flitterwochen. Es sind vielleicht nicht die romantischsten Flitterwochen, aber so wie es aussieht, werden sie eher besser als schlechter werden", sagt Mark Penn, Chef des Umfrageinstituts CAPS-Harris der US-Seite "The Hill".

Quellen: "The Hill", FiveThirtyEight, DPA, AFP