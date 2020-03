Joe Biden hat die Vorwahl der Demokraten in South Carolina gewonnen. Der frühere Vize-Präsident kam dem offiziellen Ergebnis zufolge auf 49 Prozent der Stimmen. Mit South Carolina wählte ein Bundesstaat mit einer größeren schwarzen Bevölkerung. Biden konnte sich auf die Wählergruppe der Afroamerikaner stützen. Er erhielt jedoch auch in anderen Bevölkerungsschichten Zustimmung. "Der Grund, warum ich im Rennen bin - Menschen wie Sie hier. Die Tage von Donald Trump sind gezählt." US-Senator Bernie Sanders erhielt 20 Prozent. Für Biden war der Sieg in South Carolina wichtig. In den ersten beiden Vorwahlen lag er weit abgeschlagen auf den hinteren Rängen. In Nevada erzielte Biden nur den zweiten Platz. Am Dienstag finden in 14 Bundesstaaten Vorwahlen statt, darunter in den bevölkerungsreichen Kalifornien und Texas.