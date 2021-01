US-Präsident Joe Biden hat am ersten vollen Tag seiner Amtszeit eine nationale Strategie im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie vorgestellt. "Die Dinge werden schlimmer werden, bevor sie besser werden", warnte Biden am Donnerstag in einer Ansprache aus dem Weißen Haus. "Unser Plan beginnt mit dem Aufbau einer aggressiven, sicheren und effektiven Impfkampagne, um unser Ziel von 100 Millionen Impfungen in unseren ersten 100 Tagen im Amt zu erreichen. Wir sind am ersten Tag. Dies wird eine der größten operativen Herausforderungen sein, die unsere Nation jemals unternommen hat. Und ich bin entschlossen, es zu schaffen. Wir sind entschlossen, es zu schaffen. Und ich habe bereits letzte Woche erklärt, dass ich Himmel und Erde in Bewegung setzen werde, um mehr Menschen kostenlos impfen zu lassen und mehr Orte zu schaffen, an denen sie sich impfen lassen können. Und um mehr medizinische Teams zu mobilisieren. Damit die Menschen geimpft werden können und um den Impfstoffvorrat zu erhöhen und ihn so schnell wie möglich auszuliefern." Vermutlich werde die Zahl der Toten in den USA im kommenden Monat die Marke von 500.000 überschreiten, sagte Biden. Der Demokrat unterzeichnete eine Reihe von Erlassen, die unter anderem mehr Tests, Kontrollen und Quarantänen für Reisende aus dem Ausland sowie zusätzliche Hilfen für besonders betroffene Teile der Gesellschaft vorsehen. Der Plan umfasst etwa 200 Seiten. Die Anordnungen sehen zudem eine Maskenpflicht auf Flughäfen und Teilen des Verkehrswesens wie in vielen Zügen und Flugzeugen vor. Zudem bat Biden die US-Bürger unter dem Motto "Mask up!", die kommenden 100 Tage freiwillig eine Maske zu tragen.

Das Weiße Haus trage "wieder Leben in sich": Mit dem Einzug der Bidens soll sich auch die allgemeine Stimmung in Washingtons Machtzentrale verändert haben. Doch muss noch ein wichtiger Posten neu besetzt werden.

Nach allem was man weiß, ist Donald Trump ein ungewöhnlicher Hausherr gewesen. Viele bizarre Episoden sind aus seiner Zeit in der Pennsylvania Avenue 1600 überliefert: Von einem Präsidenten, der einsam und im Bademantel durch seine Privatgemächer geschlurft sein soll, der einen Cola-Light-Bestellknopf installieren ließ oder mit doppelten Essenportionen vor seinen Gästen protzte.

Nun heißt der neue Hauptmieter im Weißen Haus Joe Biden, vor wenigen Tagen war die offizielle Schlüsselübergabe. Und mit ihm und seiner Familie soll auch neues Leben eingezogen sein.

Die Kids im Kino, die Hunde vor dem Kamin oder im Garten: Die neue First Family sorgt offenbar für einen mentalen Tapetenwechsel im Weißen Haus – und nicht nur für neue Deko im Oval Office. Das berichtet der US-Sender CNN und beruft sich dabei auf eine nicht namentlich genannte Quelle im Weißen Haus. "Der Wohnbereich hat wieder Leben in sich", wird die Quelle zitiert, es sei wie in den "Flitterwochen", wenn sich alles neu anfühle.

Aber wer wird neuer Chefbutler?

So sollen sich besonders Bidens Enkelkinder auf den Sesseln des Kinos "stapeln" und an Filmabenden mit Snacks von den Köchen des Hauses versorgen lassen. Nach vier tierlosen Jahren im Weißen Haus haben dort auch wieder zwei Hunde ein Zuhause gefunden: "Champ" und "Major" seien am Sonntag eingezogen, teilte der Sprecher von First Lady Jill Biden offiziell mit, als wolle man den Umstand unterstreichen. "Champ genießt sein neues Hundebett am Kamin und Major liebt es, auf der südlichen Rasenfläche herumzulaufen." Keine weiteren Fragen.

Außer: Bleibt es bei den Deutschen Schäferhunden? Längst wird in US-Medien spekuliert, ob auch bald eine Katze über die Flure des Weißen Hauses tosen wird. Die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, ging in einem Video bei der Beantwortung von Bürgerfragen auch auf dieses Thema ein, als sie via Twitter um "Updates zur Ersten Katze" gebeten wurde – sie hatte allerdings nichts Neues zu berichten.

Doch bei aller gelebter Gelassenheit bringen die vielen Bewohner, Besucher und Mitarbeiter auch strenge Sicherheitsvorkehrungen gegen das Coronavirus mit sich – von Maskenpflicht bis Mindestabstand. "Jeder Mitarbeiter ist maskiert, besonders in der Nähe der Familie", zitiert CNN einen Mitarbeiter des Weißen Hauses. Die Bidens selbst würden ihren Mund-Nasen-Schutz erst abnehmen, wenn sie die Privatgemächer im zweiten Stock erreichten. "Die Familie schlägt sich gut", heißt es aber. Zudem würden immer mehr Mitarbeiter im Weißen Haus geimpft werden.

Das Personal arbeite aber "wie gewohnt" weiter, heißt es. Wenngleich ein wichtiger Posten wieder zu vergeben ist: Mit Trumps Amtsausscheiden musste auch Chefbutler Timothy Harleth das Weiße Haus verlassen. Ein durchaus unüblicher Schritt: In der Regel werden Jobs in der Residenz langfristig besetzt, frei von der politischen Linie der First Family. Harleth wurde allerdings 2017 von der früheren Fist Lady Melania Trump eingestellt, zuvor hat er in einem Trump-Hotel gearbeitet. Wie CNN berichtet, wollte er auch unter den Bidens weiterarbeiten. Nur, zitiert der Sender einen früheren Mitarbeiter des Weißen Hauses: "Er war nicht besonders beliebt."

Quelle: CNN