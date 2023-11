US-Präsident Joe Biden wurde in Israel geboren – oder? Wohl eher nicht, sonst wäre der Demokrat kaum im Amt. Ein falsch übersetztes Video von einer Rede des US-Präsidenten belustigt nun das Netz.

US-Präsident Joe Biden hat mit Fehltritten mehrfach schon für den ein oder anderen Lacher gesorgt – etwa beim Einsteigen in einen Flieger, bei dem der 80-Jährige stolperte. Oder als er ungewollt einen Fox-News-Reporter durch ein eingeschaltetes Mikrofon hindurch beleidigte. Doch wegen seines fortgeschrittenen Alters sind diese Fettnäpfchen-Momente für den Präsidenten selbst eigentlich gar nicht mehr so lustig. Zumindest dann nicht, wenn er weiter vorhat, im Amt zu bleiben (mehr dazu lesen Sie hier). Nun der nächste Schmunzler – der allerdings nicht unbedingt auf die Kappe von Biden geht.

Seit Ende Oktober kursiert ein Videoausschnitt, in dem der US-Präsident sagt, dass er in Israel geboren sei. Der Beitrag, der noch auf der Videoplattform You Tube in voller Länge zu sehen ist, zeigt Joe Biden am 18. Oktober bei einer Rede in Tel Aviv. Dabei sprach Biden zunächst über den Überfall der Hamas am 7. Oktober und versprach Israel die volle Solidarität seines Landes. Anschließend verkündet der US-Präsident: "Der Staat Israel wurde gegründet, um ein sicherer Platz für das Jüdische zu sein. Das ist der Grund, warum er geboren wurde. Ich habe schon lange gesagt: Würde Israel nicht existieren, müssten wir es erfinden."

In dem Transkript, das direkt neben dem Video nachzulesen ist, heißt es aber: "Ich wurde in Israel geboren." Bei der Übersetzung der Rede hatte das Programm aus es ("it") ich ("I") gemacht. Unklar ist, ob ein technischer Fehler vorliegt, oder ob die Aussprache des US-Präsidenten zu undeutlich war. Das Transkript wurde auch auf der Seite des Weißen Hauses veröffentlicht. Dort wurde der Fehler wohl korrigiert.

Netz witzelt über Joe Biden

Unter Nutzern der Plattform X (vormals Twitter) sorgt die Fehlübersetzung derweil für Belustigung und Spott. "Ich wusste es immer: Biden ist der Messias", schreibt ein User. "Damit ist die Wahl 2020 also ungültig", schreibt ein anderer und spielt damit auf Donald Trumps Märchen von der gestohlenen US-Wahl an.

Ich wußte es schon immer: Biden ist der Messias!



Der Staat Israel wurde für die Sicherheit von Juden auf der ganzen Welt gegründet, und ich wurde auch dort geboren. – Joe Biden. pic.twitter.com/CMr3rJriOd — Vladimir's Schatten 🇷🇺 (@vladis_shadow) October 18, 2023

"Mr. Sleepe Joe", spottet ein Dritter.

Joe Biden wurde übrigens im US-Bundesstaat Pennsylvania in der Kleinstadt Scantron geboren – sechs Jahre bevor der Staat Israel gegründet wurde. Auch darüber haben sich die Nutzer auf X bereits ausgelassen. Einer meint dazu spitzbübisch: "Dann kam er doch eigentlich als Palästinenser zur Welt, oder?"

Nur: Wer im Ausland geboren wird, kann niemals Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Das ist unter anderem ein Grund, warum es der Österreicher Arnold Schwarzenegger nur bis zum Gouverneur von Kalifornien geschafft hat.

Quellen: YouTube, Deutsche Presse-Agentur, Weißes Haus, Twitter