Joe Biden hat sich vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine überzeugt gezeigt, dass Russland den Krieg nicht gewinnen wird. Der US-Präsident sagt Kiew bei seiner Rede in Warschau dauerhafte Unterstützung zu.

US-Präsident Joe Biden hat sich vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine überzeugt gezeigt, dass Russland den Krieg nicht gewinnen wird. "Die Ukraine wird nie ein Sieg für Russland – nie", sagte Biden am Dienstag bei einer Rede vor dem Königsschloss in der polnischen Hauptstadt Warschau. Die Ukraine sei "stark", "stolz" und "frei" und könne weiter auf die Unterstützung des Westens zählen. "Es sollte keine Zweifel geben: Unsere Unterstützung für die Ukraine wird nicht nachlassen, die Nato wird nicht gespalten und wir werden nicht müde werden", sagte Biden, der am Vortag zu einem Überraschungsbesuch nach Kiew gereist war.

Biden reagiert auf Putin-Rede

Der US-Präsident stellte sich auch gegen Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wonach der Westen Russland "ein für alle Mal erledigen" wolle: "Der Westen plant nicht, heimlich Russland anzugreifen, wie Putin heute gesagt hat", betonte Biden. Putin hatte zuvor bei einer Rede in Moskau gesagt, der Westen sei "voll" für die Eskalation in der Ukraine verantwortlich. "Die westlichen Eliten halten ihr Ziel nicht verborgen: Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, das heißt, uns ein für alle Mal zu erledigen."

Sanktionen gegen Russland

Der US-Präsident will Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs aufrechterhalten und noch ausweiten. "Wir halten weiterhin das größte Sanktionsregime aufrecht, das jemals gegen ein Land in der Geschichte verhängt wurde", sagte Biden am Dienstagabend in Warschau. "Und wir werden diese Woche zusammen mit unseren Partnern weitere Sanktionen ankündigen, die alle Verantwortlichen dieses Kriegs zur Rechenschaft ziehen." Es gehe darum, Gerechtigkeit für die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit herzustellen, die von den Russen weiterhin begangen würden, sagte er weiter.

Biden sprach am Warschauer Königsschloss, das als Symbol der im Zweiten Weltkrieg einst großteils zerstörten und später wiederaufgebauten polnischen Hauptstadt gilt.