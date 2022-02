US-Präsident Joe Biden hat auf die Eskalation des Ukraine-Konflikts reagiert und scharfe Sanktionen gegen Russland angekündigt.

Joe Biden kündigte am Dienstagabend Sanktionen gegen Russland an. Betroffen seien Personen, aber auch der russische Finanzsektor. Unter anderem wird es ein Verbot des Handels russischer Staatsanleihen geben. "Russland bekommt kein Geld mehr aus dem Westen", erklärte Biden, der in der Anerkennung der Separatistenregionen Donezk und Luhansk und die Entsendung russischer Truppen den "Beginn einer Invasion" sieht. Der 79-Jährige geht auch von weiteren militärischen Aktionen Russlands in der Ukraine aus. "Wir glauben nach wie vor, dass Russland bereit ist, deutlich weiterzugehen und einen massiven Militärschlag gegen die Ukraine zu starten", sagte Biden am Dienstag im Weißen Haus in Washington.

Ferner werde es weitere militärische Hilfe und Truppenverlegungen geben. "Die Vereinigten Staaten werden der Ukraine in der Zwischenzeit weiterhin Verteidigungshilfe leisten, und wir werden unsere NATO-Verbündeten weiterhin stärken", sagte Biden am Dienstag in Washington. "Ich habe zusätzliche Bewegungen von US-Streitkräften und -Geräten genehmigt, die bereits in Europa stationiert sind."

