US-Präsident Joe Biden postet ein Foto aus dem Oval Office und schreibt dazu auf Twitter:

„Bereit mehr für amerikanische Familien zu tun.“

(„Ready to get more done for American families.”)





So weit, so normal. Doch auf den zweiten Blick scheint Biden nicht hinter seinem Stuhl zu sitzen.





Twitter-User TizzyEnt entdeckt die optische Täuschung: „Warum nur habe ich auf den ersten Blick gedacht, dass er oben auf der Stuhllehne sitzt? Ich dachte, die Jackenärmel wären seine Beine!“

But why at a quick glance did I think he was sitting on the top of the back of the chair? I thought the jacket was his legs!





Hunderte Twitter-User pflichten ihm bei und sehen Biden in einer coolen Pose auf dem Stuhl sitzend.









„I thought the same thing too! Took me a couple ofseconds to realise he was behind the chair!“

„Ich dachte dasselbe! Hat einige Sekunden gedauert, bis ich realisiert habe, dass er hinter dem Stuhl war!“





Me too, and it was amazing...for a minute.

“Ich auch… und es war toll… für eine Minute.“





„Totally saw the same thing, I was thinking "damn, he's pretty spry for 80 years old!" “Habe genau dasselbe gesehen, ich dachte: "Verdammt, er ist ziemlich rüstig, dafür dass er 80 Jahre alt ist!"





Am 20. November 2022 ist Joe Biden 80 Jahre alt geworden und damit der älteste Präsident, den die USA je hatte. In lässiger Pose auf der Rückenlehne seines Stuhls sitzend, wird man ihn also vermutlich niemals sehen.









