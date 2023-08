"Der Inflation Reduction Act gibt den Leuten mehr Raum zum Atmen, wie mein Vater sagen würde", sagte Biden am Mittwoch im pickepackevollen East Room des Weißen Hauses

von Yannik Schüller 370 Milliarden Dollar. Klingt viel. Ist viel. Bringt viel? Vor einem Jahr schnürte Joe Biden das größte Klimaschutzpaket der US-Geschichte. Heute zeigt sich: Der grüne Wandel lohnt sich. Nur bekommt das kaum wer mit – vor allem nicht die Wähler.

Will man weniger CO2 in der Atmosphäre, kostet das Kohle. Viel Kohle. Umgangssprachlich, versteht sich. Denn Klimaschutz ist teuer. Aber er lohnt sich, wie die USA beweisen.

Am 16. August 2022 unterzeichnete US-Präsident Joe Biden feierlich das Schriftstück, das nicht nur sein Vermächtnis, sondern auch der Beginn eines grünen Wandel sein sollte: der Inflation Reduction Act (kurz IRA), das Inflationsverringerungsgesetz. Was nach trockener Haushaltspolitik klingt, ist in Wahrheit eines der ehrgeizigsten Vorhaben der jüngeren US-Geschichte, das Herzstück von Bidens ambitionierter Wirtschaftspolitik, der "Bidenomics".