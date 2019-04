Es war Joe Bidens erster Wahlkampfauftritt, seitdem er angekündigte hatte, dass er bei den kommenden Wahlen gegen US-Präsident Donald Trump in den Ring treten will. Der frühere US-Vizepräsident sprach vor Hunderten Gewerkschaftsvertretern in Pittsburgh. "Wenn es mir gelingt Donald Trump 2020 zu schlagen, dann wird das mit eurer Hilfe passieren." "Wir kämpfen um die Seele Amerikas", rief der 76-Jährige seinen Zuhörern zu. Die Amerikaner müssten für die Hoffnung und gegen die Angst stimmen, für Einheit und gegen Spaltung, für Wahrheit und gegen Lügen. "Es gibt drei wesentliche Gründe, warum ich für das Amt des US-Präsidenten kandidiere. Erstens will ich die Seele der Nation wiederherstellen, zweitens will ich das Rückgrad dieser Nation wieder aufbauen. Und drittens will ich diese Nation wieder vereinen. Wir sind immer besser, wenn wir wie ein Amerika handeln." Donald Trump sei der einzige Präsident, der sich entschieden habe, nicht das ganze Land zu repräsentieren, sagte Biden. Er hatte vergangene Woche seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten verkündet. Dabei werden im große Chancen eingeräumt, sich gegen seine Mitbewerber durchzusetzen. Als Ort seines ersten Wahlkampfauftrittes war Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania mit Bedacht gewählt: Pennsylvania dürfte bei den Wahlen eine Schlüsselrolle spielen. Der Bundesstaat war 2008 und 2012 an Obama gegangen. 2016 konnte sich Trump hier aber knapp gegen seine demokratische Rivalin Hillary Clinton durchsetzen.