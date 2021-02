Sehen Sie im Video: Joe Biden über transatlantisches Bündnis: "Amerika ist zurück".













Joe Biden, US-Präsident: "Als ich das letzte Mal in München gesprochen habe, war ich ein Privatmann, ich war ein Professor, kein gewählter Offizieller, aber ich habe damals gesagt, wir werden zurückkommen. Und ich bin ein Mann, der sein Wort hält. Amerika ist zurück. Ich spreche heute als Präsident der Vereinigten Staaten, gleich zu Beginn meiner Amtszeit. Und ich sende eine klare Botschaft an die Welt: Amerika ist zurück, das transatlantische Bündnis ist zurück, und wir blicken nicht zurück. Wir blicken gemeinsam nach vorne. Die Partnerschaft zwischen Europa und den Vereinigten Staaten ist und muss meiner Ansicht nach der Eckpfeiler all dessen bleiben, was wir im 21. Jahrhundert zu erreichen hoffen, so wie wir es im 20. Jahrhundert gemacht haben. Die Vereinigten Staaten werden eng mit unseren Partnern in der Europäischen Union und den Hauptstädten auf dem ganzen Kontinent, von Rom bis Riga, zusammenarbeiten. Um die zahlreichen gemeinsamen Herausforderungen zu bewältigen, vor denen wir stehen. Die Vereinigten Staaten bekennen sich uneingeschränkt zu unserem NATO-Bündnis, und ich begrüße die wachsenden Investitionen Europas in die militärischen Fähigkeiten, die unsere gemeinsame Verteidigung ermöglichen. Sie wissen, für mich und für die Vereinigten Staaten gilt: Die USA halten sich an Artikel fünf, wir halten uns daran, das ist eine Garantie. Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle, das ist unser unerschütterliches Gelöbnis."

