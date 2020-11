Bei seiner Wahl zum US-Präsidenten im Jahr 2008 gewann Barack Obama am Ende mit deutlichem Vorsprung gegen seinen republikanischen Herausforderer John McCain. Woran sich heute deshalb kein Mensch mehr erinnert: an die einzige Schwäche des Demokraten, mit der McCain ihn im Wahlkampf immer wieder konfrontierte – seine Unerfahrenheit, sein "Greenhorn"-Image.

Obama war erst 47 Jahre alt, als er gewählt wurde, galt als unerfahren und als außenpolitischer Weichling. Der 72-jährige McCain positionierte sich dagegen als Veteran mit ungeheurer Routine, der als Staatsmann in der Welt sofort ernstgenommen werden würde, und kokettierte zudem mit seiner Erfahrung als Soldat in Vietnam.

Obama konterte die Attacken schließlich mit der Ernennung eines außenpolitisch versierten Vizes, entschied sich dabei gegen Kandidaten wie Al Gore oder John Kerry und stattdessen für – Joe Biden. Der hatte im Jahr zuvor noch für Aufregung gesorgt, als er im Rahmen seiner eigenen Kandidatur als potenzieller Präsidentschaftskandidat der Demokraten über Obama sagte: "Ich meine, du hast den ersten Mainstream-Afroamerikaner, der sich zu artikulieren weiß, der klug und sauber und ein gut aussehender Typ ist – ich meine, das klingt wie aus dem Märchenbuch, Mann."

Für Obama spielte diese mehr als unglückliche Einschätzung, mit der Biden sich viel Kritik einhandelte, aber offenbar keine größere Rolle, an seiner Entscheidung änderte sie zumindest nichts. Es sollte der Beginn einer besonderen Freundschaft werden, von der beide einerseits profitierten – Obama aus den oben genannten Gründen, und der ohnehin populäre Biden wurde an seiner Seite endgültig zur liberalen Ikone. Andererseits entwickelten beide über die Jahre ihrer Zusammenarbeit nicht nur Respekt, sondern auch eine mit großem Vergnügen öffentlich zur Schau gestellte Zuneigung.

Nicht nur in der Hauptstadtpresse war diese "Bromance" ein Lieblingsthema, auch durchs Netz geistern bis heute unzählige Memes, GIFs und Clips von Obama und Biden – beim Lunch, beim Drink, beim Schäkern. Biden sei seine erste Personalentscheidung gewesen, sagte Obama später einmal, und seine beste: "Ich habe einen Bruder gewonnen."

Im Januar 2017 krönte der scheidende Präsident Obama die Zusammenarbeit mit seinem Buddy Biden, indem er diesem die präsidiale Freiheitsmedaille – eine der höchsten zivilen Ehrungen in den USA – überreichte. "Dies ist die letzte Chance für das Internet, um über unsere Bromance zu reden", leitete Obama damals seine Lobeshymne auf den Weggefährten ein – kurz darauf vergoss ein überwältigter Vizepräsident ein paar Freudentränen, und das Internet nutzte seine letzte Chance bis zum Exzess. Aber auch in den Jahren zuvor war das Duo ein ständiger Quell der Freude in den sozialen Medien:

There is no better bromance than the one between Obama and Biden, except maybe the one between Biden and ice cream pic.twitter.com/9bXDwBZXab — Jarrett Carlen (@JarrettGC) January 12, 2017

Obama: I have a meeting.



Biden: I have a meeting.



Obama: Stop copying me.



Biden: Stop copying me. pic.twitter.com/s0PrZIG4Vf — Reverend Scott (@Reverend_Scott) October 25, 2014

Obama: I'd like to sit alone, Joe.



Biden: IMMA SIT BY YOU



Obama: There's plenty of other seats.



Biden: pic.twitter.com/zayDEDDdkH — Reverend Scott (@Reverend_Scott) February 6, 2015

"Mr. President on behalf of Shake Shack we just wanna thank you for stoppin..."



Biden: "Imma have 4 more burgers"



Obama: "Joe"



Biden: pic.twitter.com/smUtmEA1rj — Matt Kiebus (@mjkiebus) October 13, 2016

"See? Doesn't this feel right?"

"Joe I'm not leaving my wife for you."

"You said we'd be together forev-"

"8 years. I said 8 years." pic.twitter.com/C2PoAXCD00 — Ol’ QWERTY Bastard (@TheDillonOne) October 17, 2016