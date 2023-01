© Chris Kleponis - Pool Via Cnp/CNP via ZUMA Press Wire) / action press

von Jan Christoph Wiechmann Die Aktenaffäre hat Joe Biden zugesetzt. Auf den US-Präsidenten kommen schwere Wochen zu. Und schon bald steht die Entscheidung an: Sollte er 2024 noch einmal zur Wahl antreten?

Fragt man die Menschen in Kalifornien nach der Aktenaffäre von Joe Biden, so lautet die häufigste Reaktion: Biden ist da nicht so viel besser als Trump. Beide haben vertrauliche Dokumente mitgenommen. Beide haben eine Untersuchung am Hals. Beide sind alte weiße Männer mit vielen Altlasten.

Zwar weisen einige Befragte, vor allem Demokraten, auf die offensichtlichen Unterschiede hin, die auch die Biden-Regierung seit Tagen unablässig betont: Trump versteckte die Dokumente, Biden nicht. Trump hortete mehr als hundert, Biden nur ein paar. Trump behauptete, sie gehörten ihm – Biden nicht. Bei Trump fand die Razzia auf Betreiben des Justizministeriums statt, bei Biden freiwillig.