von Florian Schillat Von Rückenwind kann keine Rede sein. Dennoch legen sowohl Joe Biden und Donald Trump die bisherigen Wahlergebnisse als Erfolg aus.

Joe Biden war zufrieden, ebenso Donald Trump – und nicht zuletzt diese paradoxe Eintracht der ausgewiesenen Antagonisten lässt einen dann doch zweifeln, ob es sich tatsächlich um wahrhaftige Freude handelt. Oder vielmehr um den Versuch, die Angelegenheit zum eigenen Vorteil zu deuten.

Denn weder die Demokraten um Präsident Biden, noch die Republikaner um ihren ehemaligen Präsidenten Trump können die bisherigen Wahlergebnisse bei den wichtigen Kongresswahlen ausnahmslos erfreuen.

Joe Biden hat es ja gleich gesagt…

Für die einen (Demokraten) geht wahrscheinlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren, möglicherweise sogar im Senat. Und für die anderen (die Republikaner) drängt sich die Frage auf, was den hohen Erwartungen schließlich zuwider gelaufen ist – hatten doch viele einen spektakulären Erdrutschsieg der Grand Old Party erwartet.

Darauf verwies indes auch Präsident Biden, durchaus mit Genugtuung. "Obwohl wir noch nicht alle Ergebnisse kennen", sagte er am Mittwoch im Weißen Haus, so wisse man doch eines: "Die Presse und Experten haben eine riesige rote Welle vorhergesagt, sie ist nicht eingetroffen."

Zwar sind noch nicht alle Stimmzettel ausgezählt, doch ist inzwischen nahezu sicher, dass die Demokraten weit geringere Einbußen einstecken müssen als erwartet, während die Republikaner bei Weitem nicht so viele Sitze gewonnen haben, wie die Ausgangslage verheißen hatte: Die Zustimmungswerte für Präsident Biden sind niedrig, die Inflation im Land ist hoch und es ist eine ungeschriebene Regel der sogenannten "Midterms", dass die Partei, die den Präsidenten stellt, dabei ordentlich Federn lassen muss.

Doch was für die Republikaner der perfekte Sturm hätte sein sollen – folglich war auch die Rede von einem "roten Tsunami" – entpuppte sich eher als Stürmchen. Das reichte Biden, um sich ein wenig Eigenlob auszusprechen.

Auch wenn einige verärgert über seinen "obsessiven Optimismus" gewesen seien, sagte er am Mittwoch, so sei er doch stets zuversichtlich geblieben. Klar, jeder verlorene Sitz schmerze. Aber seine Partei habe "alle Erwartungen übertroffen" und "weniger Sitze im Repräsentantenhaus verloren als jeder demokratische Präsident in seiner ersten Kongresswahl seit 40 Jahren". Das nimmt Biden auch für sich in Anspruch, hatte er sich in den vergangenen Wochen doch allzu oft anhören müssen, dass er eine Bürde für den Wahlkampf der Demokraten sei: zu alt, zu unbeliebt, zu wenig Zugpferd.

… und Donald Trump feiert einen "GROSSARTIGEN ABEND"

Auch Donald Trump hat aus den Wahlergebnissen einen Sieg herausgelesen, sprach von einem "GROSSARTIGEN ABEND" und ließ nicht zuletzt ein vierseitiges Memo verbreiten, in dem seine angeblich "beispiellosen" Verdienste im Jahr 2022 ausbuchstabiert werden.

Besondere Erwähnung finden darin die vermeintlichen Erfolge seiner handverlesenen Kandidaten, die er bei den Vorwahlen der Republikaner platziert und unterstützt hatte, offenkundig in der Hoffnung, dass sie am Dienstag auch für ihn einen Sieg einfahren würden.

Nun, seine Unterstützung hat sich nicht als Erfolgsgarant erwiesen. Viele Kandidat:innen von Trumps Gunsten, die seine Lüge von der gestohlenen Präsidentschaftswahl 2020 oder andere Verschwörungserzählungen verbreitet hatten, sind an den Urnen durchgefallen, teils sogar in sicher geglaubten Gefilden wie Pennsylvania.

Folglich habe Trump vor Wut geschäumt, wie nicht nur die "New York Times" aus seinem Umfeld erfahren haben will: Während er in der Öffentlichkeit einen Sieg feierte, soll Trump hinter den Kulissen "jeden angeschrien" haben, hieß es bei CNN, und "allen die Schuld gegeben haben, außer sich selbst", berichtete CBS News. War wohl doch kein so "GROSSARTIGER ABEND".

Doch beide gehen angeschlagen aus den Midterms

Weder Trump noch Biden können bei den bisherigen Wahlergebnissen von kräftigem Rückenwind sprechen, also versuchen sie offenbar selbst sich etwas Auftrieb zu verschaffen. Schließlich geht es auch um ihre eigene politische Zukunft.

In zehn Tagen feiert Präsident Biden seinen 80. Geburtstag, schon jetzt ist er der älteste amtierende Präsident der US-Geschichte. Seine oftmals spröde und bisweilen verwirrende Rhetorik bietet den Republikanern immer wieder eine Angriffsfläche. Nicht zuletzt kämpft Biden seit jeher gegen schlechte Beliebtheitswerte in der Bevölkerung, während die Skepsis in den eigenen Reihen greifbar ist: Im Juli sprachen sich 75 Prozent der Demokraten und ihrer Anhänger gegen eine erneute Kandidatur Bidens aus, wie eine CNN-Umfrage ergab.

Ob er auch 2024 als Präsidentschaftskandidat antreten wird, wolle er voraussichtlich Anfang kommenden Jahres entscheiden, sagte Biden am Mittwoch. "Ich denke, alle wollen, dass ich kandidiere, aber wir werden es besprechen." Er empfinde keine Eile und werde eine Entscheidung nicht davon abhängig machen, was sein Vorgänger tue, sagte er mit Blick auf Trump.

Dass dieser keine Rolle bei seiner Entscheidung spielen soll, ist zu bezweifeln. Biden dürfte abwarten, wie sich die Lage für seinen Amtsvorgänger entwickelt, der auch gern sein Amtsnachfolger wäre. Monatelang befeuerte Trump entsprechende Spekulationen, nannte seine Kandidatur zuletzt "sehr, sehr wahrscheinlich" und kündigte für kommende Woche eine "sehr große Mitteilung" an.

Doch nun, nach den vielerorts mauen Ergebnissen für seine Schützlinge, gilt Trump als angeschlagen. Erste Verbündete raten ihm bereits, mit der Ankündigung für seine Kandidatur zu warten. Das liegt nicht zuletzt an Ron DeSantis, der als möglicher Rivale im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur gilt.

Der 44-Jährige wurde bei den Zwischenwahlen mit deutlicher Mehrheit in seinem Amt bestätigt – und ging damit gestärkt aus dem großen Wahltag hervor. Der "Trump mit Hirn", wie der Rechtsausleger auch genannt wird, könnte dem Original gefährlich werden (warum lesen Sie hier). Das sieht offenbar auch Donald Trump so, der nach DeSantis historischem Wahlsieg etwas fantasielos damit drohte, "nicht besonders schmeichelhafte" Dinge über ihn zu enthüllen, sollte er für die Präsidentschaft kandidieren.

Immerhin Biden konnte sich darüber freuen, dass Trump im eigenen Lager Konkurrenz bekommen könnte. Als er am Mittwoch gefragt wurde, gegen wen er sich bessere Chancen ausrechne, lachte Biden. Und sagte: "Es würde Spaß machen, zuzuschauen, wie sie aufeinander losgehen."

Quellen: White House, CNN, "New York Times", CBS News, "New York Magazine", CBS News, mit Material der Nachrichtenagentur DPA