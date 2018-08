Mein ist Joe Biden, ich bin Demokrat und ich liebe John McCain. Mit einer emotionalen und auch humorvollen Rede hat sich Ex-US-Vizepräsident Joe Biden von seinem langjährigen Freund und auch Parteirivalen John McCain verabschiedet. Biden würdigte den verstorbenen US-Senator als Helden, der für Würde, Fairness und Respekt gestanden habe. Er habe seinen Landsleuten Vertrauen gegeben. McCain habe sich auch gegen Machtmissbrauch gewendet, egal wo dieser stattfand, und habe aber auch immer den Konsens über Parteigrenzen hinweg gesucht. "So wie ich ihn sah, war dass er mein Bruder war, und wir hatten verdammt viel Familienstreit." Biden vergoss bei der Rede auch die ein oder andere Träne. An der Trauerfeier am Donnerstag nahmen zahlreiche US-Senatoren beider Parteien teil sowie McCains Familie teil. Am Samstag findet eine Trauerfeier in der Nationalen Kathedrale in Washington statt. Aus Deutschland wird Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erwartet.